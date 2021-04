Reforma Tributaria: Uribismo afirma que apoya programas sociales, sin exagerar en impuestos y hace 8 propuestas

–El partido de Gobierno Centro Democrático y su líder, el expresidente Alvaro Uribe Vélez, terciaron en las últimas horas en el debate suscitado por la Reforma Tributaria que radicó el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en el Congreso. Aunque apoyan la enmienda, plantean modificaciones.

Centro Democrático afirma abiertamente que apoya los programas sociales, pero, «sin exagerar en impuestos» e hizo 8 propuestas concretas.

Mientras tanto, el expresidente Uribe Vélez plantea la urgencia de la reforma, pero con modificaciones.

El exmandatario respalda la reforma tributaria, que el presidente Duque llama «Transformación Social Sostenible», y señala que «la pobreza, el desempleo y la escasez de las finanzas públicas, obligan a la reforma» y subraya que «lo peor para la democracia es (que) nada hace».

«Muchos insistimos en la necesidad de congelar gastos y de avanzar en la fusión de entidades y en eliminar innecesarias. También en disminuir el tamaño del Congreso, reformar la JEP, etc., reseña el exmandatario en un comunicado que publicó en su cuenta en Twitter.

Agrega que las propuestas sociales de la reforma son fundamentales: la democracia desaparece con la pobreza extrema y la inequidad, la garantía de universidad gratuita para quienes no pueden pagarla no puede seguir en mora, etc.

Sin embargo, advierte: «El Centro Democrático propone unas modificaciones que seguramente se acumularán con otras de diferentes partidos durante el trámite».

Y precisa así, algunas de esas modificaciones:

-No cobrar IVA a los servicios públicos, menos a sectores de ingresos medios. A los pobres no se les cobra y los pudientes ya pagan una contribución.

-Que el cobro de renta sea a partir de 50 millones de ingreso anual, con tarifa reducida.

-Que pensiones paguen impuestos solamente a partir de 14 millones mes.

-Que a los productores de alimentos les sigan devolviendo el IVA que pagan en sus insumos para defenderlos de la competencia internacional y también para evitar alzas que afecten a los consumidores.

-Debe tenerse todo el cuidado con los costos del transporte.

-La necesaria solidez bancaria no se afecta con el gesto fraternal de la sobre tasa, a cargo de todo el sistema financiero, para apoyar con un porcentaje las urgencias de capital y crédito de pequeñas y microempresas.

-El Internet se ha vuelto esencial, razón de muchos para pedir que no lo graven al consumidor.

Uribe señala además que esta reforma la deben pagar los más pudientes que muchas de sus normas deben ser transitorias y que «el aumento no puede igualar los altos impuestos que heredó y modificó el Presidente Duque, que eran tan elevados que afectaron la confianza de inversión».

El expresidente subraya que «el Centro Democrático como partido de Gobierno ha considerado que las modificaciones contribuyen a la reforma y evitan que triunfe la tesis de impedir éxito social del Gbno a través de dejarlo sin ingresos».

Y concluye: «Con opciones podemos salir adelante en lo social y económico».

Las propuestas del partido Centro Democrático son, por supuesto, similares, con una que otra diferencia.

Ellas son:

1. Servicios públicos sin impuestos para todos

2. Que más personas declaren renta, pero que solo paguen quienes ganan más de $50 millones al año

3. Que las pensiones menores a $14 millones mensuales no tengan impuestos

4. Productos del campo sin IVA, para que nuestros campesinos puedan competir y la comida no sea más costosa

5. Revisar el IVA de combustibles, cuidando los costos del transporte

6. Internet sin impuestos, por ser un servicio fundamental para el estudio y trabajo de todos los colombianos

7. Apoyemos a las micro y pequeñas empresas, manteniendo la sobretasa a los bancos

8. Apoyemos programas sociales, sin exagerar en impuestos