Casi 84 millones de adultos han sido completamente inmunizados del Covid-19 en EE.UU

–La mitad de todos los adultos en EE. UU. han recibido al menos una inyección contra el COVID-19, anunció el gobierno el domingo, lo que marca otro hito en la campaña de vacunación más grande del país, pero deja más trabajo por hacer para convencer a los estadounidenses escépticos de hacerlo.

Casi 130 millones de personas de 18 años o más han recibido al menos una dosis de una vacuna, o el 50,4% de la población adulta total, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Casi 84 millones de adultos, o aproximadamente el 32,5% de la población, han sido completamente vacunados.

EE. UU. pasó la marca del 50% solo un día después de que la cifra mundial de muertos por el coronavirus superó la asombrosa cifra de 3 millones, según los totales compilados por la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que el número real es significativamente mayor.

La tasa de vacunación del país, a 61,6 dosis administradas por cada 100 personas, está actualmente por detrás de Israel, que lidera entre los países con al menos 5 millones de personas con una tasa de 119,2. Estados Unidos también está por detrás de los Emiratos Árabes Unidos, Chile y el Reino Unido, que está vacunando a una tasa de 62 dosis por cada 100 personas, según Our World in Data, un sitio de investigación en línea.

La campaña de vacunas ofreció esperanza en lugares como Nashville, Tennessee, donde el Music City Center se llenó el domingo de personas que buscaban vacunarse. La gran demanda de vacunas solo para citas en el centro de convenciones se ha estabilizado lo suficiente como para que las personas sin cita previa sean bienvenidas a partir de esta semana.

Amanda Grimsley, quien recibió su segunda vacuna, dijo que está lista para ver a su abuela de 96 años, que vive en Alabama y ha estado nerviosa por recibir la vacuna después de tener una mala reacción a la vacuna contra la gripe.

«Es un poco emotivo. No he podido ver a mi abuela en casi un año y medio», dijo Grimsley, de 35 años. «Y ese es el tiempo más largo que toda mi familia ha pasado sin verla. Y estaremos verla ahora a mediados de mayo «.

Los estados con las tasas de vacunación más altas tienen un historial de votar por los demócratas y apoyar al presidente Joe Biden en las elecciones de 2020: New Hampshire en la parte superior, con un 71,1%, seguido de Nuevo México, Connecticut, Massachusetts y Maine, según muestran los datos de los CDC.

La demanda no ha sido la misma en muchas áreas de Tennessee, particularmente en las rurales.

Tennessee se encuentra en los cuatro estados inferiores en cuanto a tasas de adultos que reciben al menos una vacuna, con un 40,8%. Solo lo siguen Louisiana, Alabama y Mississippi, otros tres estados del sur que se inclinan por los republicanos y votaron por Donald Trump el otoño pasado.

Las tasas de vacunación no siempre se alinean con la forma en que votan los estados. Pero las encuestas del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC han mostrado tendencias que vinculan las inclinaciones políticas y las actitudes sobre las vacunas y otros temas relacionados con la pandemia.

Una encuesta realizada a fines de marzo encontró que el 36% de los republicanos dijeron que probablemente o definitivamente no se vacunarán, en comparación con el 12% de los demócratas. De manera similar, un tercio de los estadounidenses rurales dijeron que se inclinaban en contra de recibir vacunas, mientras que menos de un cuarto de las personas que viven en ciudades y suburbios compartían esa vacilación.

En general, la disposición a vacunarse ha aumentado, según muestran las encuestas.

En enero, el 67% de los estadounidenses adultos estaban dispuestos a vacunarse o ya habían recibido al menos una inyección. La cifra ha subido al 75%, según la última encuesta de AP-NORC.

A nivel nacional, el 24% de los afroamericanos y el 22% de los hispanoamericanos dicen que probablemente o definitivamente no se vacunarán, frente al 41% y 34% en enero, respectivamente. Entre los estadounidenses blancos, el 26% ahora dice que no se vacunará. En enero, ese número fue del 31%.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, dijo que el objetivo es lograr que las figuras de la comunidad, desde los atletas hasta el clero, fomenten las vacunas, especialmente porque el promedio nacional de siete días de casos sigue siendo de más de 60.000 nuevas infecciones por día.

«Lo que estamos haciendo es que estamos tratando de obtener, a través de un núcleo comunitario, mensajes confiables que cualquiera se sienta cómodo escuchando, ya sea republicano, demócrata, independiente o quienquiera que sea, que usted es cómodo «, dijo Fauci el domingo en el programa» This Week «de ABC.

Fauci también indicó el domingo que el gobierno probablemente tomará medidas para reanudar el uso de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson esta semana, posiblemente con restricciones o advertencias más amplias después de los informes. (Información Voz de América).