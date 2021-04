Distrito fortalecerá operativos contra las fiestas clandestinas

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, expresó la preocupación del Distrito por la realización de fiestas clandestinas en las que se puede generar el riesgo de contagios por COVID – 19.

Señaló que se continuarán con los operativos, se fortalecerán las sanciones a quienes incumplen las medidas decretadas por el distrito en el marco de la cuarentena, e hizo un llamado a la conciencia de la ciudadanía.

Más de 64.000 vacunas COVID se aplicaron este fin de semana en Bogotá

«Yo hago un llamado especialmente a la conciencia de todos, no es el momento no es el momento de convocar una fiesta, no es el momento asistir a una rumba clandestina cuando en Bogotá como lo decía la Alcaldesa, hay personas debatiéndose en la vida y la muerte, estamos teniendo departamentos como Antioquia donde están escogiendo quien accede y quien no a una cama de cuidado intensivos», aseguró el Secretario de Gobierno. Las autoridades extremarán los operativos en la ciudad para evitar fiestas clandestinas- FOTO: Prensa Mebog

Asimismo lamentó que en la cuarentena del pasado fin de semana más de 500 personas hayan acudido a la convocatoria de fiestas clandestinas en la ciudad.

«Este fin de semana estuvimos lamentablemente viendo que en medio de esta enorme dificultad que está viviendo la ciudad de Bogotá, todavía hay algunos irresponsables que convocan a fiestas clandestinas. Más de 500 personas fueron sorprendidas en fiestas clandestinas a todas por supuesto se les impone el comprendo, a los establecimientos de comercio se les cierra el establecimiento o hace una suspensión de la actividad económica

Recuerda las multas que puede acarrear participar de una fiesta clandestina? :

Si participas de una fiesta clandestina o la realizas: puedes acarrear una multa tipo 4, cuyo costo es de $936.32, además deberá participar de una actividad pedagógica de convivencia y si la autoridad lo considera puede dejarlos a disposición de un despacho judicial para ser investigado por esta conducta.

Si tienes un establecimiento y comercializas bebidas alcohólicas durante la cuarentena: la sanción puede llevar a la suspensión temporal de la actividad económica, más la multa que sea impuesta por el policía que conozca el caso.

Si las autoridades et sorprenden en el espacio público ingiriendo bebidas alcohólicas: la acción te puede conllevar a una multa tipo 4, es decir de $936.320. Si conlleva otro tipo de acciones, como por ejemplo irrespeto a la autoridad puede tener además una amonestación o conducción al Centro de Traslado por Protección CPT.