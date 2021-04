Nuevo hito de la NASA: Helicóptero Ingenuity realizó su primer vuelo en Marte

–El helicóptero autónomo Ingenuity de la NASA realizó este 19 de abril su primer vuelo en Marte y se convirtió en la primera aeronave de la historia en sobrevolar otro planeta.

El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA tomó esta foto mientras flotaba sobre la superficie marciana el 19 de abril de 2021, durante la primera instancia de vuelo controlado y con motor en otro planeta. Usó su cámara de navegación, que rastrea de forma autónoma el suelo durante el vuelo.

El helicóptero Ingenuity Mars fue construido por JPL, que también gestiona este proyecto de demostración de tecnología para la sede de la NASA. Cuenta con el apoyo de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, la Dirección de Misiones de Investigación Aeronáutica y la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial. El Centro de Investigación Ames de la NASA y el Centro de Investigación Langley proporcionaron un importante análisis de rendimiento de vuelo y asistencia técnica durante el desarrollo de Ingenuity.

Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la astrobiología , incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. El rover caracterizará la geología del planeta y el clima pasado, allanará el camino para la exploración humana del Planeta Rojo y será la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y polvo rotos).

Las misiones posteriores de la NASA, en cooperación con la ESA (Agencia Espacial Europea), enviarían naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras selladas de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad.

La misión Perseverancia Marte 2020 es parte del enfoque de exploración de la Luna a Marte de la NASA, que incluye misiones de Artemisa a la Luna que ayudarán a prepararse para la exploración humana del Planeta Rojo.

JPL, que es administrado por la NASA por Caltech en Pasadena, California, construyó y administra las operaciones del rover Perseverance.

Este dron mide 49 centímetros, en Marte pesa cerca de 680 gramos —en la Tierra serían unos 1,8 kilogramos— y funciona gracias a seis baterías de iones de litio, que se cargan gracias a una matriz solar instalada en la parte superior de su rotor.

