Durante las medidas de restricción impuestas por el Gobierno Nacional y cuarentenas adoptadas por el Distrito, TransMilenio mantendrá sus servicios y horarios habituales (Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 11:00 p.m., sábados de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.).

Cada uno de estos días los usuarios contarán con las rutas acostumbrados, con una modificación de la oferta de buses en función de la demanda, una vez comience el toque de queda. Esto para garantizar el regreso a casa de las personas que se encuentran dentro de las excepciones.