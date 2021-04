¿Cómo identificar si un celular es resistente al agua y al polvo?

Capturar los momentos más icónicos de nuestra vida puede significar que tomemos riesgos para nuestro celular; de hecho, el daño por exposición al agua es una de las razones más comunes por las que los colombianos cambian de celular. Por fortuna, son múltiples los dispositivos disponibles en el mercado que garantizan su resistencia al agua o al polvo.

Si de cuidar su inversión se trata, busque un dispositivo resistente al agua y al polvo. Determinarlo es muy fácil, tan solo revise las características técnicas del equipo e identifique las letras IP seguidas de dos números: el primero de ellos determina el grado de protección al polvo, mientras el segundo lo hace frente al agua.

La escala, en el caso del polvo, va del 1 al 6, siendo el número 6 el máximo grado de protección. Lo mismo pasa con el agua, pero la escala va de 1 a 8. Por eso, si el celular que le ofrecen cuenta con certificación IP68, como toda la serie Galaxy S21, quiere decir que su equipo tiene el mayor grado de protección del mercado y puede estar tranquilo si se le cae accidentalmente en el agua. Si esto ocurre, procure sacarlo lo más pronto posible.

Protección frente al polvo

0: Sin protección

1: <50 mm

2: <12.5 mm

3: <2.5 mm

4: <1 mm

5: Protección contra el polvo

6: Fuerte protección contra el polvo

Protección frente al agua

0: Protección nula

1: Goteo de agua

2: Goteo de agua

3: Agua nebulizada o en spray

4: Chorros de agua

5: Chorros de agua

6: Chorros muy potentes de agua

7: Inmersión completa en agua a 1 metro durante 30 minutos

8: Inmersión completa y continua en agua a 1,5 metros durante 30 minutos

Conforme baja el número, se reduce el nivel de protección; por ejemplo, un Galaxy A72, que cuenta con la certificación IP67, tiene el mayor grado de protección frente al polvo (con 6). En cuanto al agua, llega al nivel 7, que soporta inmersiones de hasta de un metro por no más de 30 minutos, convirtiéndose en una excelente alternativa en cuanto a resistencia y por lo tanto en una buena inversión.

Por eso, si busca un celular que resista su estilo de vida, no deje que el grado de protección frente al polvo sea inferior al número 5. De lo contrario, las partes internas del dispositivo podrían estar expuestas a partículas de polvo que pueden afectar el correcto rendimiento del celular.

El caso es similar frente a la protección frente al agua, si el grado es menor a 7, el dispositivo no puede ser sumergido, porque se filtrará el agua y causará cortos y daños irreparables. Por eso, prefiera dispositivos con certificación IP67, como los Galaxy A52 o A72 o IP68, como toda la familia Galaxy S21 y Note 20.

La certificación IP garantiza la protección frente al agua dulce, así que si su dispositivo cae al mar podría enfrentar daños. Si esa situación pasa, sáquelo del mar, apáguelo y lávelo con agua dulce para evitar la corrosión que causa la sal.

Recuerde que los golpes, producto de caídas o golpes, rompen el sello hermético de los productos, por lo cual el agua podrá ingresar por las secciones que hayan sido expuestas. Cuide su equipo y evite la exposición frente a elementos externos siempre que sea posible, con esto alargará la vida útil de su dispositivo.

Hoy, la resistencia al agua y al polvo no es un lujo, es un requisito, de tal manera que, si su fabricante no le ofrece esta característica, busque otra opción, no se deje confundir, la protección al agua y al polvo es un alivio para usted y su bolsillo.