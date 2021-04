Biden sobre juicio del caso Floyd: Veredicto envía ese mensaje, pero no es suficiente

-El mandatario afirma que «el racismo sistémico es una mancha en el alma» de EE.UU.

–El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este martes que el veredicto contra el expolicía Derek Chauvin, poco antes declarado culpable del asesinato de George Floyd, supone un «paso adelante», pero agregó que se trata de una condena «muy poco común» en un país plagado de racismo sistémico.

