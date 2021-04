Colombia realizará Copa América de Fútbol sin público y con todos los protocolos de bioseguridad

–La Copa América de Fútbol será una realidad en Colombia, confirmó el Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero.

En el espacio pedagógico Prevención y Acción, el Presidente Duque reiteró que el certamen continental no tendrá público visitante y se hará bajo la estricta observación de los protocolos de bioseguridad diseñados por el Gobierno, para evitar los contagios con covid-19.

“Así se lo confirmamos al Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez” resaltó el Jefe de Estado.

Para llegar a esta instancia, el Ministerio de Salud expidió el decreto 415, con el cual crea la Instancia de Coordinación y Asesoría, que pedirá autorización para la realización de eventos del llamado calendario nacional, y dentro de estos eventos se encuentran los certámenes internacionales, como las Copas América, Libertadores y Suramericana de Fútbol.

La Instancia de Coordinación y Asesoría, integrada por varios ministerios, determinó que con los protocolos adecuados y su estricta observación se podrán adelantar eventos como la Copa América y justificó su decisión en aspectos como “la relevancia histórica, cultural y social del fútbol para la población y su impacto positivo en salud mental en el contexto de la pandemia; la reactivación económica y la posibilidad de generación de empleo con las competencias; y la experiencia positiva y demostrativa del cumplimiento de la Federación Colombiana de Fútbol de los protocolos que le aplican al sector, lo que permitió reducir tasas de contagio: se encuentra en 1,5, es decir, está por debajo del promedio del país”.

“Vamos a ser sede de Copa América y es importante visibilizarnos como país ante la comunidad internacional, demostrar que podemos reactivar este tipo de torneos con el cumplimiento de estrictos protocolos y medidas de bioseguridad”, declaró el Ministro del Deporte.

Las obras de adecuación e inversión de los estadios de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, las subsedes del torneo, ascendieron a $12 mil 500 millones. El impacto social de estos trabajos beneficiará a 280.000 personas, y genera 5.661 empleos directos y 16.688 empleos indirectos.

Los trabajos que se llevan a cabo son los del mejoramiento del sistema de iluminación del Estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá; donde se disputarán los partidos Venezuela vs. Ecuador (21 de junio), Ecuador vs. Brasil (28 de junio), cuartos de final (3 de julio) y 3 y 4 lugar (9 de julio).

También, se adelanta el mejoramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, donde se llevarán a cabo los cotejos Perú vs. Brasil (18 de junio), Colombia vs. Perú (21 de junio), Ecuador vs. Perú (24 de junio) y cuartos de final (3 de julio).

Para el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, se aplican mejoras en el sistema de iluminación, y allí se desarrollarán los encuentros Brasil vs. Venezuela (14 de junio), Colombia vs. Venezuela (18 de junio), Venezuela va. Perú (28 de junio) y semifinales (6 de julio).

Finalmente, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, también se hacen trabajos para mejorar el sistema de iluminación. Allí se llevarán a cabo los partidos Colombia vs. Ecuador (14 de junio), Colombia vs. Brasil (24 de junio) y gran final (10 de julio).

Datos de la Copa América de selecciones

Para la realización de la Copa América, con algunos partidos de la fase inicial y la final en el país (los otros partidos se harán en Argentina), la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte asignó $2.500 millones de pesos.

La Copa América comenzará el 13 de junio en el estadio Monumental de Buenos Aires, con el juego Argentina-Chile. En Colombia, el primer encuentro se cumplirá el 14 de junio en el Metropolitano de Barranquilla, con el encuentro Colombia-Ecuador.

El certamen continental se disputará en dos grupos de 5 equipos con sedes en Argentina y Colombia, donde las selecciones fueron agrupadas según un criterio geográfico (el Grupo A es la zona Sur y el B, la zona Norte).

El Grupo A está integrado por las selecciones de Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. El Grupo B lo conforman los seleccionados de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú.

Cada pentagonal clasificará a cuatro equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final. Este nuevo formato implica la disputa de 28 partidos, 2 más que en el formato anterior, con un mínimo de cuatro por selección.