La venezolana Mariana, hija de Ana Valencia, lanza su trabajo «Viaje a la Luna»

La música como la vida la carga en la piel, es difícil resistirse a una herencia obligada pero maravillosa que se lleva en la sangre cuando tienes unos padres que nacieron en la música, se criaron en la música y es la música la que los define. No se esperaba menos de Mariana, la hija de la reconocida y maravillosa intérprete Ana Valencia, del famoso dúo, Ana y Jaime y del productor musical, saxofonista y flautista Ezequiel Serrano.

Nació en Venezuela a donde sus padres emigraron para hacer vida y de su mano transitó por los caminos de la música desde que era niña, participando en coros y muchos proyectos colectivos. Casi que de manera anónima creció y maduro en ella poniendo su voz en trabajos comerciales, jingles, grupos artísticos, de teatro y proyectos de radio y televisión hasta hoy, cuando decidió ponerle un nombre y una cara a su maravillosa voz. “la primera grabación que hice en mi vida fue con mi tío Jaime Valencia para un jingle a los 7 años”, aseguro la artista.

De su formación musical dan cuenta la Escuela de Música Lino Gallardo donde realizó sus primeros estudios de Teoría y solfeo, armonía tradicional, piano complementario, flauta traversa, y canto lírico con la maestra Mariela Valladares, así como la Escuela de música Ars Nova, estudios de armonía popular con el maestro Gerry Weil, y canto popular con Marisela Leal, entre otros.

Su voz que le dio vida a tantos shows en vivo y trabajos musicales en calidad de corista, para artistas tan grandes como Carlos Baute, José Alberto “el Canario”, Guillermo Dávila, Divine, Maria Teresa Chacín, Carlos Mata y muchos otros, hoy tiene un nombre, Mariana que nace para darle vida a su primer proyecto en solitario Viaje a la luna de donde se desprende el lanzamiento del video y la canción Belleza, que es la que ha decidido poner a consideración del público y estará disponible desde el próximo 2 de mayo en todas las plataformas digitales.

“Viaje a la luna es el nombre de la primera canción que escribí y con la que nació la idea de hacer este álbum. Hace pocos años murió John W Young uno de los astronautas que estuvieron en la luna y en muchas de sus entrevistas dijo tantas frases hermosas que ellas le dieron vida a ese tema.

“Cuando uno menciona el género pop en realidad nos referimos a un universo muy amplio, pero yo diría que es pop contemporáneo y en español. Me gusta escuchar todo tipo de música sin prejuicios, pero creo que el mensaje es lo que me cautiva. Las letras de estas canciones hablan sobre personas que creen en sí mismas. Sobre la fe que tenemos que tener en nosotros mismos cuando no tenemos garantías de nada”, explica Mariana al referirse al género y el estilo que la define.

¿Quién escribe las canciones y quién hace los arreglos?

El tema “Belleza” es compuesto por mí, pero hay varias canciones donde la letra es mía y la música es de mi hermano Ezequiel. Toda la producción la hice con Juan Ángel Esquivel quien me ayudó en los arreglos, en toda la programación y concepción de las canciones. Ellos me ayudaron mucho a hacer este sueño posible. Un sueño que recopila temas como: Lo que queda, Nada es suficiente, Trueno y lluvia, Viaje a la luna y por supuesto Belleza, single objetivo de este lanzamiento internacional

¿Hablemos del Video y del tema objetivo de este lanzamiento, Belleza?

La idea principal fue mía. La canción habla sobre una mujer que sabe que lo más valioso que tiene está en su pensamiento, así que quise mezclar muchos rostros para decir que la belleza real la conseguimos más fácilmente en una sonrisa. Entonces hablé con Julio Miguel, gran amigo y director, quien supo darle vida a este hermoso video. Igual, nada hubiera sido posible sin las amigas que “sumaron un poquito de su Belleza” y de su amor para este video”, puntualizó la cantautora.