Alcaldía de Bogotá advierte que la ocupación de las camas UCI llegó al 90%

El Ministerio de Salud reportó 19.306 casos nuevos y para el caso de Bogotá se registraron 6.369 nuevos contagiados, en todo el país se procesaron 82.084 pruebas (PCR: 54.333 y antígenos: 27.751) para detectar pacientes COVID en el país.

En este sentido la alcaldesa de Bogotá Claudia López no descartó que la ciudad ya se encuentre en un 90 % de ocupación por lo que informó que sólo hasta el lunes se realizará el Comité Epidemiológico para abordar nuevas medidas, aunque no se descarta que este se haga este fin de semana debido al alarmante nivel de contagios a que ha llegado la capital y no se tenga un plan de contingencia inmediato a la mano.

“ Estamos en las semanas más crítica de esta ola, sabíamos que íbamos a seguir ascendiendo, estamos tratando de controlar el ritmo de ascenso, todo lo que se ha hecho ha servido, muy posiblemente hoy cerremos al 90%, vamos a seguir monitoreando y evaluando hoy no tenemos una situación alarmante que implique una convocar una emergencia…”, precisó la mandataria

A su vez, el Secretario de Gobierno Luís Ernesto Gómez ratificó que debido a este elevado número de ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos de la ciudad, hoy a las 8 de la noche se inicia la cuarentena general para el Distrito que irá hasta el próximo lunes a las 4 de la madrugada.

“Por los altos niveles de ocupación en las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos, así como debido a los elevadísimos niveles de contagio en la ciudad de Bogotá, entramos a toque de queda hoy a las ocho de la noche, que continúa con la cuarentena general de viernes, sábado y domingo, del esquema de 4X3 en la capital, la regla general es que nos quedemos en casa” advirtió el secretario Gómez.

A la compleja situación en la que se encuentra la ciudad, hoy jueves el número de contagios se elevó a 754.208, siendo las localidades de Suba, Kenedy, Engativá y Usaquén con el mayor índice de contagios, según SaludData y el balance del proceso de vacunación contra el Covid-19 en Bogotá: con corte a las 5:00 p. m. del 21 de abril, en la ciudad se han aplicado en total 826.867 dosis.

Finalmente el Secretario reitero el llamado a la ciudadanía a que acaten todas las normas de bioseguridad, no asistan a reuniones sociales, solo salir a lo estrictamente necesario en materia de alimentos y acudir a la vacunación si fue citado.