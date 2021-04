Pillan a enfermera reutilizando jeringas para vacunar contra el Covid-19 en Brasil

En plena crisis por el incremento de casos de COVID-19 en Brasil, una enfermera causó indignación y molestia tras afirmar que utilizó hasta 10 veces una misma jeringa para inyectar la vacuna del coronavirus.

En redes sociales se volvió viral un video de una mujer que aplica la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 a un hombre mayor, debido al intercambio de palabras entre ellos y una tercera persona que grabó el proceso. El adulto cuestionó a la enfermera el motivo por el que tuvo mucho dolor al recibir la inyección y la respuesta lo dejó congelado.

La persona que grababa hizo notar que la aguja estaba mal colocada. Ante esto, la enfermera confesó que la jeringa se reutilizaba, por lo que no podía cambiarla por la falta de tiempo. “Esta aguja hace 10 agujeros, ¿entiendes?… Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja”, dijo la mujer.

#Brasil #EnVideo | Captan a encargada de vacunación contra #covid19 reutilizando jeringas. Tras ser cuestionada argumentó: "Esta aguja hace diez agujeros, es la norma, no podemos estar cambiando de aguja" La Secretaría de Salud de Brasil anunció que la enfermera fue destituida. pic.twitter.com/egOvmli2P9 — Pulso Político de Oaxaca (@pulsopoliticoax) April 21, 2021

Después de que comenzara a circular el polémico video en redes sociales, las autoridades de Altamira, ciudad en la que habría ocurrido este hecho, desmintieron que se reutilicen las jeringas para aplicar la vacuna del COVID-19 y aseguraron que la enfermera cometió un error de comunicación.

“Pasó información de que no procedió y no hizo nada… Hubo una falla en la comunicación, no en los procedimientos, porque la auxiliar se puso nerviosa”, señalaron las autoridades en un comunicado, publicado por Proceso.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Altamira indicó que “todos los materiales utilizados en la aplicación de la dosis de las vacunas son descartados después de su uso” y confirmó que la enfermera fue separada en lo que se realiza una investigación alrededor de sus polémicas declaraciones.