Sector empresarial está optando por aplicar el modelo de alternancia en sus operaciones

Con el inicio de la pandemia miles de empresas optaron por aplicar el teletrabajo. Según el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, durante 2020 el país tuvo un repunte de más del 80% de empleados trabajando bajo la modalidad del ‘home office’ durante la emergencia sanitaria. No obstante, esta es una tendencia llamada a replantearse, pues tras un año afrontando la nueva normalidad, 4 de cada 10 empleados quieren volver a la oficina bajo un formato de alternancia.

De hecho, según este estudio realizado por la multinacional Sodexo denominado: “Adaptaciones del sector empresarial para retornar a las oficinas”, el 76% de los encuestados está optando por aplicar este modelo en sus organizaciones. Incluso, con 580 respuestas, la flexibilidad en los horarios de ingreso fue uno de los beneficios considerados como muy importantes al momento de retornar a las oficinas.

“Para nosotros es relevante conocer el panorama de todos los sectores económicos del país y cómo las organizaciones llevan a cabo sus operaciones en esta emergencia sanitaria para, de alguna manera, contribuir. Por eso, nuestro programa único ‘Rise with Sodexo’ se personaliza y adapta a las necesidades específicas de cada cliente, siempre priorizando la seguridad, el Bienestar y la productividad para que todos puedan retomar sus actividades presenciales con confianza”, resalta Juan Pablo Castillo, director de Estrategia de Sodexo LatAm.

Con respecto al futuro de sus organizaciones 670 de los encuestados (73%) considera que a tres meses la empresa continuará con su actividad económica al cien por ciento de su capacidad instalada. Por su parte el 21% cree que sólo lograrán activarse en un 50% y el 6% restante prevé que su organización se abrirá a desarrollar otras actividades económicas. Adicionalmente, y como cifra alentadora, nadie se ha planteado el cerrar la empresa como una opción.

El regreso presencial, más que una necesidad económica

Existe un dato que llamó mucho la atención en Sodexo y es frente al sentimiento de incertidumbre (36%), que manifiestan los encuestados frente a la realidad actual. Si se toman en cuenta, datos arrojados como los presentados en el informe “Salud mental y resiliencia en adultos jóvenes” realizado en Colombia, Perú y Argentina, el encierro está causando frustración en este grupo poblacional (68%), lo cual se ha representado en diferentes niveles de depresión.

A su vez, el Ministerio de Salud, informó que las consultas por salud mental ascendieron a más del 30%, producto del aislamiento. En este sentido, el informe de Sodexo revela que el 33% del total de los encuestados está de acuerdo en volver a las oficinas, evidenciando que no tienen ningún inconveniente con regresar en medio de la pandemia y esto se deriva de la necesidad de socializar y de evitar el encierro.

¿Cuál es la percepción de las principales ciudades?

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena fueron las ciudades participantes en este estudio. Allí, se logró analizar que la mayoría de encuestados de Cartagena (29%) están más de acuerdo sobre el retorno a las oficinas. Contrario a Barranquilla en donde el 42% se encuentra indiferente.

No obstante, otro número importante es que Bogotá (37%) junto a Medellín (26%), aún sienten incertidumbre al respecto. Estos resultados están íntimamente ligados no solo con el índice de contagios por Covid-19 sino también con la necesidad económica y social que atraviesa hoy el país. Por su parte, en Cali (29%) predomina el desacuerdo con volver, y no es para menos, pues esta ciudad registra más de 400.000 contagios.

Protocolos de bioseguridad, aspectos infalibles

Con 729 respuestas, la limpieza y desinfección continúan considerándose como los servicios más relevantes para el regreso al lugar del trabajo. Y no es para menos, pues las autoridades de salud recomiendan que se haga de manera rigurosa cuando se sospeche que se está contagiado o se entró en contacto con un caso positivo. “Allí, Sodexo es un aliado de los sectores en la reactivación, desarrollando y promoviendo protocolos de servicios con el fin de crear entornos seguros”, enfatiza Castillo.

Así las cosas, las empresas prestadoras de servicios de limpieza toman cada vez más relevancia, ya que sus labores contribuyen a disminuir los contagios por el Covid-19. Sumado a ello, el Facility Management permite la adaptación de las oficinas para que las actividades se realicen de manera idónea y se cumpla con los protocolos dictados por las entidades gubernamentales.

“Aunque para la gran mayoría de las organizaciones el futuro es incierto y no saben de qué manera pueden aplicar el retorno a sus oficinas bajo la nueva normalidad, es clave analizar y reconocer las buenas prácticas corporativas que deben salir a relucir para brindar confianza a los Colaboradores, afrontando los retos de esta coyuntura y formando parte de los esfuerzos globales para seguir manteniendo activo el aparato productivo de las economías en beneficio de toda la sociedad”, concluye Juan Pablo.