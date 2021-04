Carlos Vives y Ricky Martin impactan las listas de música con ¡Canción Bonita!

Carlos Vives, y Ricky Martin, han revolucionado todas las plataformas y listas de música con “Canción Bonita”. Esta colaboración que nació como una carta de amor hacia Puerto Rico ha logrado impactar con una fuerza imparable y esta semana tuvieron la oportunidad de llevar su “Canción Bonita” al programa Tonight Show de Jimmy Fallon.

El tema debutó #2 Global en tendencias de YouTube y marcó tendencia en 18 países además de colocarse como uno de los favoritos de iTunes en 19 países. De igual forma, debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y en la lista Hot Song de Monitor Latino.

Anoche, Carlos Vives y Ricky Martin compartieron el video más reciente de “Canción Bonita” en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Los dos llevaron su alegría y energía contagiosa a la audiencia de Tonight Show mientras proclamaban su amor por Puerto Rico, isla que ha inspirado varios de sus éxitos musicales y que los ha unido desde siempre.

A una semana de su lanzamiento el video oficial, que estuvo bajo la dirección de Carlos Pérez (Elastic People), ya se aproxima a las 10 millones de vistas en YouTube. El video fue grabado desde locaciones icónicas de la isla del encanto tales como el Viejo San Juan, Piñones y el bar El Batey. En los audiovisuales brilla una luz en la belleza, cultura y la historia de Puerto Rico.

Por otra parte, y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, Carlos Vives, desde su Iniciativa Tras La Perla, participó en la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es el primer instrumento jurídicamente vinculante para América Latina y el Caribe, que busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a las personas tres derechos fundamentales: Acceso a la información, oportuna y comprensible, en igualdad de condiciones para los grupos vulnerables; participación ciudadana en la toma de decisiones que puedan afectar el ambiente o la salud; y acceso a la justicia en materia ambiental y de los derechos humanos. Adicionalmente, el Acuerdo incluye por primera vez medidas concretas para la protección y defensa de las personas defensoras del ambiente.

Durante su intervención, Carlos Vives expresó su compromiso como ciudadano por la Madre Tierra, trabajando desde su territorio, Santa Marta, Colombia: “Vengo trabajando y pensando junto a esas comunidades. Pensando en la forma de vida que necesitamos preservar y regenerar para que no se pierda el germen de abundancia que la naturaleza nos otorga como el mayor regalo solo si nos sabemos parte de ella. Por eso celebro este acuerdo. Es un paso adelante en el fortalecimiento de los instrumentos con los que puede contar la sociedad en la tarea de cuidar la naturaleza. Porque la naturaleza somos nosotros mismos. No podemos envenenar las fuentes de la vida. Quiero pensar que este Acuerdo es un paso firme en esa dirección. Dejo las palabras y los discursos y paso a lo que tal vez puede hacernos comprender mejor. Como me dijo el mamo Camilo la semana pasada: el arte es comprender. Y tenemos mucho trabajo por delante para comprender como sociedad y acordar lo necesario para preservar la vida. Solo así podremos actuar de forma coherente”, concluyó.