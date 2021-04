Investigan a dos veterinarios en Chile por aplicar vacunas para perros asegurando que eran contra el Covid-19

–Las autoridades chilenas han abierto una investigación contra dos médicos veterinarios por inocular a humanos con vacunas para perros, bajo el falso argumento de que prevenían el covid-19.

Los hechos habrían ocurrido en abril de 2020, al inicio de la pandemia. Entonces, al menos 100 personas recibieron la vacuna Óctuple, que se aplica a los caninos, en Calama, en la región de Antofagasta, al norte de Chile.

De acuerdo con datos de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Antofagasta, entre los vacunados hay personal de minería y del Hospital Carlos Cisternas de Calama, reseñó 24 Horas.

Los médicos veterinarios involucrados serían los dueños de las clínicas Animals & Dogs y San Lorenzo, respectivamente, detalla el portal.

La titular de la Seremi de Antofagasta, Rossana Díaz, contó que la investigación se inició luego de que los mismos veterinarios se pusieran en evidencia. Uno de ellos, por ejemplo, publicó un estudio sobre los supuestos resultados en Facebook.

«Un veterinario dice haber hecho un estudio en seres humanos y lo publica en redes sociales para poder vender la vacuna canina e inocularla en humanos. Al hacer este estudio, él está haciendo un pronóstico de que esto va a resultar en las personas y, más encima, lo difunde entre sus colegas. Todo con el fin de poder vender la vacuna», indicó Díaz.

La funcionaria detalló que la otra persona, la veterinaria, inoculó a su personal. Además, explicó que se dieron cuenta porque, durante una inspección al lugar, notaron que no cumplían con los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus.

«Nosotros llegamos al local y, al ver a los funcionarios sin mascarilla, les consultamos y ellos dicen que fueron vacunados por la veterinaria contra el covid, cuando todavía no teníamos vacunas contra el covid. Estoy hablando del año pasado», comentó Díaz.

En declaraciones al mismo medio, la veterinaria investigada admitió que se vacunó ella, su secretaria, el esposo de esta y sus hijos.

«Somos cinco personas. No proporcioné vacunas. Si es tan mala la vacuna, si a mí no me hizo nada, ¿por qué no viene el seremi de Salud y prueba si mi sangre tiene anticuerpos o no?», manifestó. (Información RT).