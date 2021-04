82 muertos deja explosión en hospital que atendía pacientes de Covid-19

En la madrugada del domingo se produjo un incendio en el hospital Ibn Khatib que se encuentra en Irak. 82 personas muertas y 110 heridos dejó la explosión.

El incidente se ocasionó por cilindros de oxigeno que estaban almacenados sin contar con las condiciones de seguridad adecuadas en la unidad de cuidados intensivos, en el área de reanimación pulmonar, así lo manifestó el jefe del cuerpo de Defensa Civil iraquí, el general Kadhim Bohan.

82 were killed and 110 other were wounded last night during a fire in Ibn Al-Khatib hospital in #Baghdad pic.twitter.com/hV82RT73Rk

— Steven Nabil (@thestevennabil) April 25, 2021