Funcionarios públicos del Meta asistieron a una fiesta horas antes del confinamiento

Antes de iniciar el confinamiento total que se había establecido para Villavicencio durante el fin de semana, funcionarios de la administración departamental y local, participaron de una fiesta a las afuera de la ciudad.

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, a través de sus redes sociales expresó su rabia y aseguró que ‘no le temblará la mano para una sanción ejemplar‘.

Me acabo de enterar de fiesta que involucra funcionarios de @GobMeta. Da rabia y dolor tanta irresponsabilidad. No puede ser que mientras muere gente, colapsan UCI y comerciantes se sacrifican, otros anden de rumba y dando mal ejemplo. No me temblará la mano para sanción ejemplar

— Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) April 24, 2021