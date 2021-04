Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón en el prólogo del FIA WEC este lunes y martes

Los pilotos colombianos Juan Pablo Montoya y Tatiana Calderón iniciarán la temporada 2021 del Campeonato Mundial de Resistencia FIA WEC este lunes 26 y martes 27 de abril con su participación en el “Prólogo”, una jornada de test previos que se cumplirá en el circuito de Spa Francorchamps, en Bélgica, con la participación de 35 autos y 103 pilotos.

Juan Pablo Montoya participará con DragonSpeed haciendo equipo con Henrik Hedman y Ben Hanley, en la categoría LMP2 a bordo del prototipo #21.

Mientras tanto, Tatiana Calderón lo hará junto a compañeras Beitske Visser y Sophia Floersch, con el auto #1 de Richard Mille Racing, también en la categoría LMP2.

La jornada preparatoria para el FIA WEC 2021 comprende dos días de pruebas, a doble jornada cada uno, con rondas en la mañana y en tarde, cerca de 12 horas en pista en las que equipos y pilotos buscarán la puesta a punto y acondicionamiento de autos y pilotos para la carrera de apertura, las 6 Horas de Spa, que se corren el 1° de mayo.

HORARIOS DEL PRÓLOGO

LUNES 26 de abril

10:00 – 12:00 ( 3:00 a.m. – 5:00 a.m. h/Col) primera salida a pista.

14:00 – 17:55 ( 7:00 a.m. – 10:55 a.m. h/Col) segunda salida a pista

MARTES 27 de Abril

9:05 – 12:00 (2:05 A.M. 5:00 A.M. h/Col)

14:00 – 17:00 (7:00 a.m. – 10:00 a.m. h/Col)

Fuente: Comunicaciones FCAD