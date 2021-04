Canal Capital lanza ‘De Local’ su nueva serie dedicada a deportistas

‘De Local’ será un espacio donde los televidentes podrán conectarse con las historias de vida de diez deportistas de alto rendimiento de Bogotá que tienen varios valores en común, que les han permitido dejar huella en la ciudad y que a su vez han hecho historia en el desarrollo del deporte capitalino. Estará al aire a partir del próximo 26 de abril a las 7:00 de la noche.

‘De Local’ se enfoca en aquellos deportes y deportistas inspiradores y poco conocidos, que no cuentan con el fervor masivo de la ciudadanía, dándoles así el lugar que merecen dentro de las narraciones deportivas de la ciudad.

Para Giselle Aparicio, directora ‘De Local’, esta es la oportunidad para ver “el deporte como generador de cultura y entretenimiento, tiene una relación muy estrecha con las comunidades y los barrios de una ciudad tan grande como Bogotá y en esta serie documental que denominamos ‘De Local’ quisimos dejar claro ese vínculo entre el atleta, sus vecinos y su entorno urbano. Viajaremos por varias localidades en las que los deportistas impactan positivamente con su disciplina y son vehículo de construcción de sueños y metas para los jóvenes que los rodean”.

Estos deportistas son hombres y mujeres capaces, apasionados, talentosos, disciplinados y perseverantes que han sobrellevado diversas dificultades para llegar a convertirse en quienes son hoy: campeones nacionales e internacionales en varias disciplinas que pocas veces ocupan el primer lugar en las noticias deportivas.

Los protagonistas de esta serie que muestra otra cara del deporte en Colombia, más allá de los reflectores y de los podios, son: Miguel Ángel Rodríguez, en squash; Jaime Bedoya, en billar; Sandra Roa y Freddy Serrano, en lucha libre; Deivis Julio Blanco y Duván Zuleta, en boxeo; John Pinilla, en microfútbol; Paula Aguirre, en natación; Yanive Torres en atletismo y Valentina Pardo en gimnasia artística.

‘De Local’ será la oportunidad para conocer las historias de sus triunfos deportivos, las luchas que han ganado y los retos que han superado en su recorrido como deportistas de alto rendimiento que trabajan todos los días por crecer en sus disciplinas deportivas y que han representado o representarán a Bogotá en justas deportivas nacionales e internacionales.

Según Giselle Aparicio, “Para Capital, es fundamental que el tratamiento del tema deportivo sea abierto y democrático. Realizar producciones audiovisuales de altísima calidad, en las que se den a conocer los logros que tiene Bogotá y el país en otras disciplinas diferentes al fútbol, hace parte de la filosofía del canal público de la Bogotá Región”.

Resiliencia, esfuerzo, integridad, perseverancia, responsabilidad, disciplina, fuerza y superación hacen parte del día a día de estos deportistas que, tienen claros sus objetivos y no se rinden, como Paula Aguirre, que ostenta dos récords mundiales en la categoría juvenil y es campeona mundial absoluta de natación con aletas y quien no duda en afirmar que “es la pasión y el amor que tengo por el deporte que hago lo que día a día me mueve a seguir entrenando, a entrenar duro a darle mejores resultados a mi país y a la ciudad”.

Esta será entonces la oportunidad de conocer el esfuerzo y la tenacidad que estos deportistas de alto rendimiento han aplicado para sus vidas, aprender sobre la manera como afrontan las dificultades y sobre todo como disfrutan y aprenden de los triunfos.

Los 8 capítulos de ´De Local´ estarán al aire a partir del 26 de abril, a las 7 de la noche en señal abierta, en las plataformas digitales de Conexión Capital y en el Canal de Youtube de Capital, Sistema de Comunicación Pública.