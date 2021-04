Plantas de oxígeno del país están operando al 105% de su capacidad para suplir demanda: ANDI

-Gobierno bajó a 0% de arancel para la importación de oxígeno

–Ante el acelerado tercer pico de contagio de Covid-19, las empresas productoras y comercializadoras de oxígeno agremiadas en la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI se encuentran funcionando al 105% de su capacidad.



Actualmente, trabajan 24 horas al día, siete días a la semana, y han realizado inversiones en las plantas, que a la fecha se estiman en alrededor de siete millones de dólares, entre infraestructura y equipos como concentradores y cilindros de oxígeno, informó la agremiación empresarial.

En un comunicado, la ANDI señala que en febrero de 2020 el consumo de oxígeno nacional se encontraba en 330 TPD (toneladas por día). En abril de 2021 la demanda se ha elevado a 575 TPD, lo que representa un incremento del 74%, precisó.

Subraya que la prioridad es cumplirles a los pacientes ante la alta demanda que se registra, principalmente en regiones como Atlántico y Antioquia, en las que algunas IPS ya se encuentran demandando de siete a diez veces más oxígeno del habitual. Ello ha requerido enfocar el recurso humano, técnico y logístico disponible, a dichas zonas desde el centro de Colombia, con trayectos de cerca de mil kilómetros por carretera y recorridos de dos a tres días, sorteando dificultades geológicas, climáticas y cierres de vías por situaciones de orden público o en mantenimiento como es el caso de La Línea.

Según Ingrid Marcela Reyes Rey, directora ejecutiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI, “la producción de oxígeno en Colombia ha logrado suplir los picos anteriores. Sin embargo, reiteramos que la capacidad de producción de oxígeno no es ilimitada, al igual que los vehículos para moverlo por todo el país, y los tanques, cilindros y concentradores para suministrarlo a los pacientes.

Agregó que en caso de que otras ciudades, como Bogotá y Cali, sigan aumentando en número de contagios y demanda de oxígeno se requerirá hacer una distribución del gas a las IPS, pero con el objetivo de no dejar ninguna desabastecida.

Señaló además que para no llegar a esta situación se está trabajando, en conjunto con el Gobierno Nacional y autoridades en salud, en soluciones como importación de oxígeno, puesta en marcha de PSA en clínicas y hospitales (plantas de producción de oxígeno en sitio a pequeña escala), protocolos de uso racional del oxígeno, y campañas de sensibilización para que los pacientes en casa devuelvan a las empresas de gases los cilindros y concentradores de oxígeno tan pronto sean dados de alta. Finalmente, el autocuidado debe ser la principal estrategia”.

La Andi afirma que tanto los cilindros como los concentradores de oxígeno no cuentan con producción nacional y su adquisición no es fácil debido a su alta demanda mundial. Por lo anterior, recuerda a los pacientes que estos equipos se entregan en calidad de préstamo mientras terminan su tratamiento en casa, y se reitera el llamado a devolverlos cuando ya no estén en uso, con el fin de poder atender otras vidas.

La recolección es gratuita y puede coordinarse al número de atención al usuario que se encuentra en el sticker adherido a los equipos precisó.

Estas son las líneas telefónicas de los proveedores a los cuales puede solicitar la recolección de cilindros y concentradores de oxígeno que no están en uso:

-Air Liquide – Oxymaster: (1) 742 44 44 www.oxymaster.com

-Amanecer Médico: 312 – 828 55 40 / (2) 330 00 08 Ext. 204 www.amanecermedico.com

-Cryogas: 01 8000 514 300

-Fonos: 314 335 05 85 (Whatsapp)

-Linde: 01 8000 527 527 / 01 8000 510 003

-Messer: 01 8000 919 242 / 01 8000 124 242 atencion.clientes@messer-colombia.com

-Oxi50: PBX (1) 744 35 11 / Cel. 318 827 13 23 / 317 370 04 82 (Whatsapp)

-Oxyexpress – Oxicare: 318 – 517 53 92

-Oxisalud: PBX (4) 444 84 56 / Cel. 315 588 35 76 (Whatsapp)

-Oxiviva: 315 315 56 31 / Cel 315 602 33 28

Como lo informamos oportunamente aquí en la web de Radio Santa Fe, el Gobierno nacional, por recomendación del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), determinó establecer el arancel del 0 % para la importación de oxígeno al país.

Para el efecto expidió el Decreto 423 del 23 de abril del 2021, en el que señala además que la medida estará vigente hasta tanto se mantenga la emergencia sanitaria, que por ahora está establecida hasta el 31 de mayo próximo.

La medida también rige para los concentradores de oxígeno que se importen.

El documento señala que los aranceles a los que se refiere este Decreto no modifican ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia.

En el primer bimestre del año, el país importó 20,3 toneladas de oxígeno, que equivale a US$17.731, principalmente de Ecuador y Estados Unidos.

En el 2020, las importaciones sumaron 8,7 toneladas, por US$89.659. Los principales proveedores: Estados Unidos y Bélgica.