Gran concierto pro-vacuna contra el Covid-19 se realizará el 8 de mayo en Los Ángeles

–El próximo 8 de mayo se realizará el concierto de la campaña denominada «Vax Live» organizado por la ONG Global Citizen, en pro de una distribución equitativa de la vacuna contra el Covid-19, con actuaciones de las estrellas más importantes del mundo.

The Concert to Reunite the World de Global Citizen reúne a artistas, animadores y líderes mundiales para apoyar la equidad de las vacunas, afirman los promotores.

«El Concierto para Reunir al Mundo celebra la esperanza que las vacunas COVID-19 están ofreciendo a las familias y comunidades de todo el mundo, afirman los promotores que añaden que se trata de hacer «un llamado a los líderes mundiales para que se aseguren de que las vacunas sean accesibles para todos, de modo que podamos poner fin a la pandemia para todos, en todas partes», agregan.

Diferentes personalidades mundiales, entre ellas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markel, se unirán a la celebración del concierto benéfico.

También señalan:

La pandemia de COVID-19 no puede terminar hasta que todos los países tengan acceso a dosis de vacunas que salvan vidas. Iniciativas como COVAX pueden garantizar que las vacunas COVID-19 lleguen a todas las personas que las necesiten, pero no sin el apoyo de líderes gubernamentales, corporaciones, filántropos y ciudadanos globales de todo el mundo que exigen equidad en las vacunas. Únase a nosotros tomando medidas para poner fin a la pandemia aquí.

VAX LIVE: The Concert to Reunite the World de Global Citizen reúne a artistas, animadores y líderes mundiales para apoyar la equidad de las vacunas . Ahora, nos complace anunciar adiciones a la línea de apariciones de VAX LIVE , así como nuevos compromisos de corporaciones y gobiernos que ayudarán a que las inyecciones de COVID-19 lleguen a más brazos en todo el mundo.

El príncipe Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, actuarán como presidentes de campaña de VAX LIVE, alentando al sector privado a hacer donaciones a COVAX , el pilar de vacunas de ACT-Accelerator, para garantizar que todos, en todas partes, puedan acceder a COVID-19. vacunas.

«Vax Live» organizado por la ONG Global Citizen, será presentado por la cantante estadounidense Selena Gómez.

El evento, transmitido en streamig, contará además con las actuaciones musicales de estrellas como Jennifer López, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, E.L.L.E. o J. Balvin.

On May 8, join us in supporting @GlblCtzn’s #Vaxlive: The Concert to Reunite the World, hosted by @SelenaGomez, with performances from the world’s biggest stars and a call for #equitable COVID19 #vaccine distribution for all. https://t.co/ghfgpDrZCI pic.twitter.com/WSNZJFdOlX

