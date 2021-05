Duque anuncia que ordenó a MinHacienda reconstruir el texto de la Reforma Tributaria

Durante el programa ‘Prevención y Acción’ de este viernes, el Presidente Iván Duque manifestó que no habrá “IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros”.

“Le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que permita también nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, que han presentado las organizaciones de la sociedad civil, que ha presentado el sector privado”.

De esta manera el Presidente Iván Duque se refirió a las nuevas decisiones del Gobierno Nacional en relación con el proyecto de la Ley de Solidaridad Sostenible, que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Durante el programa ‘Prevención y Acción’, Duque aseguró que dentro de esas instrucciones al Ministerio de Hacienda están que en ese proceso no haya cambios al IVA en la canasta básica familiar ni en los servicios públicos ni en la gasolina, así como que tampoco se amplíe la base del impuesto de renta.

“Que quede absolutamente claro que no va a haber aumentos en el IVA en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros: IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros”, puntualizó Duque.

El Presidente añadió que, “sencillamente, no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que darle también certezas a la ciudadanía de que ahí no habrá ningún tipo de preocupación”.

De la misma manera, en relación con el impuesto de renta, el Mandatario aseguró que “las personas que hoy no pagan el impuesto de renta, no van a pagarlo; es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta. Que este mensaje también llegue con claridad a todos los hogares de nuestro país”.

Al mismo tiempo, Duque afirmó que el proyecto de ley debe mantener sus objetivos fundamentales de proteger a los más vulnerables y equilibrar las finanzas públicas, con el fin de mantener la calificación crediticia del país.

“Hemos visto que se han suscitado controversias y preocupaciones de la ciudadanía, y se entienden, las hemos escuchado; y es muy importante que como país tengamos claridad de que el interés nuestro es, y será siempre, proteger a los más vulnerables y a nuestra clase media”, indicó el Jefe de Estado.

Así mismo, Duque reiteró que el mensaje es que no se llega con líneas rojas, ni llegar a las discusiones con arrogancias o con preconcepciones, sino que se pueda construir dentro de las instituciones, en este caso en el Congreso.

“Para que en el trámite legislativo se dé ese nuevo texto que le dé tranquilidad a nuestro país y que nos pueda llevar a lograr tres grandes objetivos: la protección de los más vulnerables, que podamos estabilizar las finanzas públicas de nuestro país y que podamos también proteger la calificación crediticia que tiene Colombia”, afirmó el Jefe de Estado.

Este último punto, agregó, es lo que permite constantemente conseguir financiamiento para los programas sociales, de infraestructura y otros que son transformacionales en muchas regiones del país.

“La invitación entonces es a que obremos buscando esos grandes consensos y que no esté esta discusión capturada por debates políticos, de momento, de coyuntura, y que todos podamos contribuir y aportar a que nuestro país salga adelante”, recalcó el Presidente.

Expresó que se estarán construyendo iniciativas muy valiosas, con propuestas que han presentado los partidos, instituciones como el Congreso Gremial, la ANDI, otras organizaciones privadas, centros de pensamiento y la sociedad civil, para, entre todos, construir ese propósito.

El Mandatario indicó que es necesario mantener los programas sociales que se adoptaron durante la pandemia para proteger a los más vulnerables, como Ingreso Solidario, el PAEF, la devolución del IVA y la gratuidad en la educación universitaria pública para jóvenes vulnerables.

“No sabemos cuánto tiempo va a durar la pandemia. Claramente ha durado más de lo que todos quisiéramos y de lo que todos esperáramos, pero es urgente y es necesario que estos programas sociales se extiendan”, concluyó el Presidente Duque.