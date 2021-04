El avión más grande del mundo logró con éxito un segundo vuelo de prueba

–La compañía estadounidense Stratolaunch Systems Corporation, creada por el difunto cofundador de Microsoft, Paul Allen, anunció este jueves que completó con éxito un segundo vuelo de prueba del avión más grande jamás construido bautizado como ‘Roc’.

«El vuelo de hoy, en la primera revisión, ha parecido extremadamente exitoso», aseguró a los periodistas el director de operaciones de Stratolaunch, Zachary Krevor, explicando que se completó el proceso sin novedades y que están «muy satisfechos» con el estado de la aeronave al aterrizar.

El ‘Roc’ despegó aproximadamente a las 10:30 de la mañana hasta alcanzar una altura de poco más de tres kilómetros sobre el desierto de Mojave, en California (EE.UU.). En las imágenes difundidas por la empresa se puede ver a la gigantesca aeronave aterrizar en el aeródromo tras un vuelo de tres horas y 14 minutos.

Currently performing various flight test maneuvers. pic.twitter.com/u9uMWzfrEK

La prueba fue diseñada para revisar el manejo de la presurización de la cabina y probar sus características de seguridad, además de algunas actualizaciones de ‘hardware’ desde su último vuelo realizado en 2019. «La tripulación hizo un excelente trabajo al hacer que el avión aterrizara de acuerdo con nuestros procedimientos de viento cruzado», señaló Krevor.

El avión más grande del mundo cuenta con dos fuselajes gemelos de 72 metros, seis grandes motores turbohélice y una envergadura de 117 metros.

Tiene una superficie equivalente a un campo de fútbol y constituye un récord en la historia de la aviación.

Está diseñado para transportar eventualmente el vehículo hipersónico Talon-A totalmente reutilizable y autónomo de Stratolaunch: una nave propulsada por cohetes con forma de jet que mide 28 pies de largo y 14 pies de ancho y está diseñada para servir como un banco de pruebas hipersónico para el Departamento de Defensa.

Una vez desplegado, Talon A encenderá su motor de cohete de combustible líquido para impulsarse más alto en la atmósfera de la Tierra durante aproximadamente un minuto de condiciones de prueba de vuelo hipersónicas. Se desliza hacia atrás para un aterrizaje autónomo en una pista convencional.

Sin embargo, ningún Talon-A estaba a bordo de Roc para el vuelo de prueba del jueves.

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x

— Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021