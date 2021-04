«El problema no es vandalizar, es vulnerar la salud y el trabajo»: Claudia López

Un vehemente llamado hizo este viernes la alcaldesa mayor, Claudia López, para que los líderes de las movilizaciones no sigan promoviendo marchas y protestas que generen aglomeraciones, tal como ocurrió esta semana en la capital.

“Les ruego comprensión y empatía a las personas que protestan por causas justas y legítimas, pero también les pedimos que no vandalicen el servicio público de transporte. Muchas personas no pudieron llegar a su lugar de trabajo o a sus hogares, y son ciudadanos humildes los que resultaron afectados, que también pasan por situaciones de pobreza”, indicó la Alcaldesa.

En ese sentido señaló que “la mitad de los mayores de 65 años, que ya están agendados para vacunación, no pudieron asistir a su sitio de vacunación. Les pido a todos comprensión. La legítima indignación se puede manifestar sin obstruir la vacunación, o la toma de pruebas de nuestros ciudadanos” y subrayó que “con condenar más gente a la muerte no se va a arreglar la situación del país, ni de la ciudad”.

Frente a las convocatorias que se siguen haciendo para salir a las calles, la mandataria de los capitalinos insistió que “estamos entre la vida y la muerte, no es un chiste, no es jugando al lobo, no es por amenazar a nadie. No podemos decirles héroes o heroínas a nuestro personal de salud, y después generar aglomeraciones y con la consecuencia de llenar los hospitales”; por eso hizo un llamado para que se pueda llegar a un acuerdo de manera civilizada y tranquila para hacer que se garanticen algunas movilizaciones, siempre y cuando la ciudad no esté en cuarentena, sin generar mayores traumatismos en el tráfico de la ciudad.

En ese sentido también aseguró que las personas que generan desmanes en la ciudad “son criminales, ladrones y gente organizada para hacer vandalismo. Tenemos 19 personas capturadas y judicializadas, e investigaciones andando para saber si hay gente deliberadamente haciendo este tipo de acciones. La Fiscalía ya está investigando”.

Con respecto a las eventuales manifestaciones de este 1o de mayo, reiteró que “Bogotá está en cuarentena general y no se permitirá ninguna aglomeración. Tenemos la facultad legal expresa para evitar que esto ocurra, pero no es un tema de seguridad o de represión, es de conciencia ciudadana”.

Ayudas alimentarias y Renta Básica

La Alcaldesa Mayor se refirió a las ayudas alimentarias y al programa de Renta Básica del Distrito, que se vienen entregando durante la pandemia.

En ese sentido explicó que este fin de semana se entregarán 2.500 ayudas alimentarias en los barrios de extrema pobreza, se entregaron 350.000 giros de Renta Básica, y en mayo se harán nuevos giros relacionados con este mismo beneficio.

“Bogotá fue la única ciudad de Colombia que el año pasado le giró Renta Básica a 831.000 hogares en pobreza, pero realmente no hay Renta Básica que sustituya al empleo ni al aparato productivo. La mejor inversión social es reactivar el aparato productivo y vacunar masivamente”, sostuvo