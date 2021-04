Estamos abiertos para que hagamos una ponencia sustitutiva que recoja los aportes de todos los sectores’: Duque sobre la reforma tributaria

“Llegamos a esta discusión, y lo que me parece importante hoy es construir sin líneas rojas, buscar esos consensos en el seno las instituciones. Nosotros presentamos un texto y, afortunadamente, el proceso legislativo contempla que cuando se elaboran las ponencias, se pueden hacer todas las modificaciones estructurales necesarias para que salga en la reforma, a través de una ponencia sustitutiva que recoja el consenso y los aportes no solamente de los partidos políticos, sino de todos los sectores económicos”.



Con estas palabras el Presidente Iván Duque se refirió al trámite del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, que actualmente cursa en el Congreso de la República, a través del cual su Gobierno está dispuesto a llegar a consensos, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: proteger a los más vulnerables y equilibrar las finanzas públicas, con miras a mantener el grado de inversión del país.

“Estamos abiertos a ese proceso para que hagamos la ponencia, una ponencia sustitutiva que recoja los aportes, y he visto aportes muy importantes de todos los partidos, y he visto aportes importantes del sector privado, del Consejo Gremial, de la ANDI, de otros sectores de centros de pensamiento, y construyámoslo para que nosotros saquemos el país adelante”, puntualizó Duque, en entrevista con la emisora La FM.

De la misma manera, el Presidente reiteró que en las discusiones se están teniendo en cuenta las diferentes propuestas de los partidos políticos, el sector privado, los centros de pensamiento y demás sectores vinculados con la economía, para que, “un espíritu constructivo, sacar la ponencia sustitutiva que nos permita a nosotros avanzar en la reforma”.

El Mandatario agregó que hay que buscar “una ponencia que sustituya aspectos del texto, los que se requieran, para buscar el consenso. Estamos listos a hacerlo en el seno de las instituciones, que es donde corresponde; y que Colombia, una vez más, le muestre al mundo su solidez institucional para abordar estos temas, que son de Estado, para fortalecer nuestras finanzas públicas”.

Aumentar los ingresos de los más vulnerables

Duque reiteró que esta reforma no va a golpear a la clase media, y lo que busca es que el “50% de la población de Colombia más pobre aumente sus ingresos durante una situación de incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar”.

“Eso significa Ingreso Solidario para cerca 5 millones de familias, la devolución del IVA para 4 millones de familias, gratuidad universitaria pública para estratos 1, 2 y 3, que sería una gran transformación social en nuestro país; para subsidiar el primer empleo, donde decimos: contrate jóvenes entre 18 y 28 años y el empleador, durante 5 años, no paga la seguridad social; la paga el Estado, para incentivar ese empleo juvenil en el marco de la reactivación”, precisó el Mandatario.

El Presidente Duque puntualizó que “salir adelante con esto, debe ser una victoria colectiva. No es individual, no es partidista, no es electoral. Es poder nosotros proteger a los más vulnerables durante el tiempo que se logre concertar con el Congreso”.