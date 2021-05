Se levantan temporalmente los corredores para biblicletas de la ciudad

Luego de que más de 50 maletines que eran usados para segregar las ciclovías temporales del tránsito vehicular fueran vandalizados durante las manifestaciones registradas en Bogotá desde el pasado 28 de abril, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) determinó la necesidad de retirar de manera provisional la totalidad de los mismos, con el fin de proteger estos bienes públicos y evitar que sean utilizados en desmanes.

En este sentido, se informa a la ciudadanía la suspensión provisional, a partir de hoy, de los corredores de ciclovías temporales ubicados en:

Av. Américas desde la Av. NQS hasta la carrera 50

Av. Suba desde la Carrera 91 hasta la Avenida Calle 127

Puentes vehiculares de la Av. Calle 80 con Av. NQS, Av. Carrera 68 y Av. Boyacá

Av. Caracas entre Portal Usme y la Calle 6

Av. Villavicencio desde el Parque Tunal hasta la Diagonal 48 Sur

Av. Carrera 68 desde la Autopista Sur hasta la Calle 53

Calle 68 desde la Av. Caracas hasta la Carrera 110G

Carrera 24 entre Avenida Boyacá y Avenida 1º de Mayo

Aunque estos corredores no van a estar disponibles durante los próximos días, se le recuerda a la ciudadanía que la red de ciclorrutas compuesta por 585 kilómetros continúa funcionando sin ninguna novedad, por lo que se recomienda hacer uso de esta ciclo infraestructura, la cual pueden consultar ingresando al link: bit.ly/MapaCiclorrutas

De igual forma, cabe recordar, que según lo indica la Ley 1811 de 2016- Ley ProBici, los ciclistas pueden circular por la calzada vehicular, excepto por aquellos carriles que estén especificados como exclusivos para el sistema de transporte público, TransMilenio.

Los corredores de ciclovías temporales volverán a funcionar una vez se normalice la situación de orden público de la ciudad, por lo cual se le recomienda a los ciclistas tener en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad vial para circular por calzada vehicular o por las ciclorrutas:

Entre las 6:00 p.m. y 6:00 a.m., es obligatorio el uso de luces en la bicicleta: se debe usar luz blanca en la parte delantera y la roja, en la parte trasera. De igual forma, usar ropa con elementos reflectivos que les permita ser visibles ante los conductores y demás actores viales.

No transitar en zigzag y evitar hacer maniobras peligrosas.

No transitar en contravía.

Transitar siempre por la derecha

Respetar las señales de tránsito

No hacer uso de ningún elemento distractor como el celular, audífonos o cualquier otro elemento que no le permita reaccionar con todos sus sentidos ante cualquier novedad en la vía.

Acatar recomendaciones de las autoridades y grupos guías dispuestos en vía.

La Secretaría de Movilidad agradece la comprensión de la ciudadanía frente a las medidas adoptadas para proteger los bienes públicos.