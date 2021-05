Presidente Duque anuncia el retiro de la reforma tributaria radicada en el Congreso

Mediante una alocución presidencial y rodeado de todos sus ministros, excepto el de Hacienda, el presidente colombiano Iván Duque, anunció el retiro de la reforma tributaria que había readicado el Ejecutivo al Congreso hace unos días.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo el Presidente.

«Colombianos, la decisión de haber presentado la reforma de transformación social sostenible tiene único propósito de dar estabilidad fiscal al país protegen los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del covid 19», dijo el Presidente al inicio de su alocución.

Luego, pidio el retiro de la controvertida reforma: «Le solicitó al congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera».

Según el presidente la reforma no era un capriño y servía para cubrir los programa sociales: «La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad, retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales, como prolongar el ingreso solidario, que hoy beneficia a más de 3.4 millones de hogares, brindar educación Universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativo, benefician a cerca de 700 de cientos mil estudiantes en las universidades, extender el subsidio la nómina a través del programa de apoyo al empleo formal para que ha beneficiado a cerca de 3.5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de dos millones de hogares vulnerables», entre otras cosas.