TRABAJO Y DIA DE LA MADRE

Por: Carlos Fradique-Méndez Sr.

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (339)

EL DIA DEL TRABAJO (1 de mayo)

El Art. 25 de la Constitución dispone que el Trabajo es derecho social y al mismo tiempo una obligación social que goza de especial protección del Estado. Semejante a la institución familiar. Es elemental, sin familias no hay rabajo, ni Estado. Y la misma constitución ordena que uno de los fines de la educación es formar a la persona para el trabajo, el buen trabajo, el trabajo en condiciones dignas.

Como el ser humano es suma esencial de cuerpo, mente, espíritu, afectividad, relación social, entonces se debe educar para trabajar, ejercitar cada uno de estos elementos de las personas.

A la persona hay que enseñarle a trabajar desde el primer minuto en el que se avizore la vida. No es saludable que se predique que los niños y niñas, es decir los menores de 18 años, no deben trabajar. Pésimo mensaje. Lo que no se puede permitir son los trabajos denigrantes o que les impidan formarse académicamente. Por eso están prohibidos trabajos concomitantes con la jornada escolar, trabajos en socavones, trabajos pesados como levantar cargas que están reservadas para mayores y por su supuesto que reclutamiento para actividades ilícitas o prostitución.

La educación, desde la casa, desde el hogar, debe preparar al ser humano para la sana convivencia, el progreso de la Nación, para la vida digna. Es tarea del mismo individuo, de la familia, de la sociedad y del Estado.

Un buen trabajo, los buenos resultados, siempre serán orgullo patrio. Recordemos que la ociosidad es la madre de los vicios y que en mente ocupada no entra vicio, y el siguiente mensaje inspirador:

“Trabaja, joven, sin cesar trabaja: / la frente honrada que en sudor se moja,/ jamás ante otra frente se sonroja, / ni se rinde servil a quien la ultraja.” Poeta Elías Calixto Pompa.

En esta época de crisis mundial debemos ser solidarios para reinventar las formas de trabajo, el salario decente, la ocupación digna y la reactivación de la economía. Comencemos por casa y que los expertos tracen los mejores derroteros para el trabajo social.

DIA DE LA MADRE (9 de mayo)

Por ser quien nos dio la vida y nos llevó en su regazo durante nueve meses, las madres merecen respeto, gratitud y admiración.

Recordemos que las madres no mueren. Dejan su vida material pero desde una dimensión del más allá siguen cuidando a sus hijos y hasta a sus nietos. Gracias madres por cuidarnos hasta desde la eternidad.

Hasta la década de los 50s o 60s del siglo pasado la misión de la mujer era ser madre y tener tantos hijos como Dios quisiera. Esa misión desapareció por fuerza de los hechos y por nuevas razones sociales.

Hoy la mujer avanza codo a codo con su pareja hombre y sus nuevos roles obligan a que hablemos de la maternidad responsable que hace parte de la idea progenitura responsable.

Por esto la mujer se equipara al hombre en cuando a su labor reproductiva. Ya no es la mujer una máquina para hacer hijos. Por eso insisto en la política de CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES y programar la progenitura a partir de los 25 años. Es el ideal. Y no llenarse de hijos. Programar 1 o 2 hijos en toda la vida y excepcionalmente 3.

La mujer de hoy debe ser autosuficiente. No es bueno que dependa de su pareja porque se expone al abandono o al maltrato a cambio de dinero para subsistir. Hay hombres que tienen mujeres y las tratan como mercancía y les dan apoyo económico a cambio de la venta de la dignidad. Y mujeres que se dejan tratar como mercancía.

Un llamado a todas las madres: 1) Progenitura responsable. 2) Cero embarazo infantil y adolescente. 3) Autonomía económica. 3) Formar un patrimonio. 4) Máximo 2 hijos.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ Y LA SANA CONVIVENCIA EN NUESTRAS FAMILIAS.

Bogotá, del 3 al 8 de mayo de 2021

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiquecarlos Blog: www.ElComPAZ.com

Telf. 31533467089