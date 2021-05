Nuevo Ministro de Hacienda anuncia que el Gobierno no comprará nuevos aviones de combate

El Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró este martes que el Gobierno Nacional no tiene planeado adquirir una flota de aviones de combate que se tenía planeado comprar con rubros de la Nación.

En entrevista con Blu Radio, el nuevo ministro de Hacienda señaló: «Lo primero que le pedí al equipo de Hacienda es que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la Nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios».

Además, Restrepo indicó que el Gobierno nacional presentará ante el Congreso un nuevo proyecto de Reforma Tributaria, pero advirtió que la iniciativa no gravará los productos básicos de la canasta familiar.

Según el nuevo Ministro de Hacienda, con la reforma se busca recaudar alrededor de 14 billones de pesos para apalancar los programas sociales para las clases menos favorecidas.

«A mí me gusta primero arrancar por los usos, no por las fuentes. Primero, vamos a prorrogar Ingreso Solidario. En eso hay relativo consenso. Buscar un mecanismo de financiación para la educación superior gratuita para los jóvenes más vulnerables. Buscar extender el subsidio a la nómina, buscar extender la devolución del IVA a más familias», explicó Restrepo.

Restrepo reiteró que no se tocará el IVA de ningún bien o servicio ni se presentarán cambios cuanto al valor o uso de ese impuesto.