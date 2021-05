Alcaldesa pide a Policía que suspenda el uso de balas de goma en manifestaciones

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se reunió con la Mesa de Garantías de Derechos Humanos a la que asistieron representantes de organizaciones de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana, para escuchar las denuncias de los líderes sociales y verificar los casos por presunto abuso policial tras seis días de manifestaciones en la capital del país.



La mandataria de los bogotanos resaltó que, durante seis días, son más los jóvenes que han protestado de manera pacífica reiterando sus justas reivindicaciones. “Tras seis días de protestas pacíficas, en la ciudad no hemos tenido ningún fallecido ni herido por arma de fuego, pero si lesionados”, destacó.

“La violencia no se puede responder con más violencia”: alcaldesa Claudia López

“El año pasado en 8 horas con actos vandálicos tuvimos 75 heridos y 10 homicidios por cuenta el uso incriminado de armas. Hoy, después de 6 días de movilizaciones de decenas de acto vandálicos no hay un sólo muertos en la ciudad, no hay un solo herido con arma de fuego”, sostuvo la alcaldesa Claudia López.

La mandataria le pidió a la Policía Nacional que suspenda el uso de armas con balas de goma, y señaló que “creemos, con la evaluación que hemos hecho, que esta puede ser la principal causa de jóvenes lesionados en sus ojos”

“Tenemos 11 jóvenes lesionados en sus ojos. Esas armas están aceptadas en la resolución del Ministerio de Defensa, pero si debo escalar al Ministerio de Defensa o al presidente de la República para que se suspendan, así lo haré”, aseveró la mandataria.

Añadió que unos pocos asisten a las concentraciones con el fin de cometer hechos de vandalismo y acabar con la infraestructura de la ciudad, para lo que ha sido necesaria la intervención policial.

La alcaldesa de Bogotá, agregó que se han presentado perturbaciones de movilidad y transporte público, así como lamentables hechos vandálicos contra la infraestructura y funcionamiento de la ciudad, que han empañado las jornadas.

“El sistema de transporte masivo es un bien público, dejar sin transporte público a una ciudad es como dejarla sin agua, sin energía, sin sistema de salud; el transporte es esencial”, enfatizó la alcaldesa de Bogotá.

También le pidió a las ciudadanas y ciudadanos, así como a los jóvenes de la ciudad, cuya voz se ha hecho sentir por causas legítimas, que mantengan las medidas de autoprotección. “A quienes han estado en marchas y tienen síntomas les rogamos que se hagan la prueba PCR en los 178 puntos que hemos habilitados en el Distrito”.

El secretario Distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, afirmó que en la mesa de DD.HH se analizaron 115 denuncias de presunto abuso policial. “Han sido jornadas muy difíciles pero la garantía de derechos es una obligación de todas las instituciones. Estaremos sesionando conjuntamente para cotejar las denuncias que ellos han recibido y las que ha recibido la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, para asegurarnos que cada uno de los casos de posibles abusos policiales a lo largo de estos seis días, sean investigados y los responsables sean disciplinados”, indicó.