Finalizan pico y cédula y la cuarentena general en la capital, pero continúa toque de queda nocturno

–Bogotá continúa con toque de queda o restricción nocturna a la movilidad durante los próximos días, entre las 8:00 p.m y las 4:00 a.m del día siguiente; el comercio y el sector industrial, deberá cerrar a las 7:00 p.m para que los trabajadores lleguen a sus hogares a tiempo.

Así lo advirtió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa y no hacer reuniones sociales e informó que, en acuerdo con el sector comercial, no habrá convocatorias para celebrar el Día de la Madre, fecha que además ha sido aplazada para el 30 de mayo por el Gobierno Nacional.

Recordó que la ciudad sigue en alerta roja hospitalaria y que no hemos superado el tercer pico de la pandemia, razón por la que debemos seguir siendo muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el control de aforos en los establecimientos comerciales.

Tras un nuevo Comité Epidemiológico Distrital y Nacional realizado este lunes, la mandataria informó sobre las medidas adoptadas, así:

-Se suspende la cuarentena general este fin de semana.

-Continúa el toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, incluido el fin de semana. Rige todos los días hasta el 9 de mayo.

-Se suspende el pico y cédula.

-Se mantiene la Ley Seca las 24 horas del día todos los días hasta el 9 de mayo.

-No habrá ciclovía dominical.

-Se mantiene el sector educativo en modalidad 100% virtual hasta el 9 de mayo.

-Se suspende el esquema 4×3. No habrá cuarentena el próximo fin de semana. Es decir que los días 7, 8 y 9 de mayo no habrá restricción a la modalidad y el comercio funcionará con protocolos de bioseguridad.

-Todos los establecimientos de comercio esencial y no esencial deberán cerrar a las siete de la noche para poder cumplir el toque de queda a partir de las ocho de la noche. Aplica para supermercados, tiendas, restaurantes, entre otros. Por supuesto, no aplica para servicios de salud, seguridad y transporte que son 24 horas. El espíritu de esta medida es que no haya nadie circulando en las calles a partir de las ocho de la noche.

-El toque de queda nocturno rige todos los días desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana: en ese horario no podrá haber circulación general en las calles (salvo en los casos de extrema necesidad, de fuerza mayor o en las actividades exceptuadas).

-Se suspende la medida de pico y cédula hasta el 9 de mayo. Las personas podrán entrar a cualquier tipo de establecimiento mientras no rija el toque de queda nocturno.

-La ley seca se mantiene las 24 horas del día, todos los días hasta el 9 de mayo. Sólo se permite venta de bebidas embriagantes a domicilio.

-Se mantiene suspendido el retorno gradual a la presencialidad en jardines, colegios y universidades públicos y privados.

-El pico y placa sigue funciona con normalidad, excepto en el horario de restricción nocturna, en los cuales opera la restricción total a la circulación de personas y vehículos, excepto aquellos casos expresamente facultades por el Decreto Distrital 157 de 2021.

-Las marchas y plantones causan aglomeraciones, de manera que se exhorta a no realizarlas, por cuanto aumenta el riesgo de Contagio por COVID-19 y pone en riesgo la salud de los habitantes del Distrito Capital. La Alcaldesa recordó que el daño a la infraestructura del transporte afecta a las personas más humildes, que dependen de él para movilizarse.

Están exceptuados para movilizarse durante el toque de queda los servicios esenciales de salud (incluyendo vacunación), seguridad, transporte, producción y comercialización de alimentos (sólo una persona por familia para hacer mercado en los horarios previstos esto es entre las cinco de la mañana y las siete de la noche) y artículos de primera necesidad y los servicios financieros.

-El trabajo presencial y el trabajo en casa. Se hace un llamado al cumplimiento: mínimo 70% de los empleados en forma remota y el 30% presencial, tanto el sector público como el sector privado.

-Está permitido el ejercicio al aire libre en la ciudad durante una hora con protocolos de bioseguridad. NO hay ciclovía dominical este fin de semana. Durante el periodo de restricción total, los parques metropolitanos y parques temáticos estarán abiertos solamente el domingo.

-Los trasteos son eventos de fuerza mayor cuando se trata de la terminación de un contrato, cuando se necesita atender personas en vulnerabilidad manifiesta, o cuando no existan otras alternativas que garanticen la vivienda digna.

-Las personas que tienen un viaje aéreo podrán realizarlo si demuestran el tiquete o el documento de soporte, lo mismo para los que retornan a sus ciudades de origen. Respecto al transporte terrestre, se exceptúan asuntos de fuerza mayor, de extrema necesidad y para retornar a sus lugares de residencia habitual. Habrá controles en las fronteras con Cundinamarca para verificar los motivos de los viajes.

De otro lado, se insiste en que aquellas personas que tengan síntomas de Covid-19, deben aislarse y reportar a la EPS. En caso de sospecha de contacto con algún contagiado o ante síntomas de la enfermedad, tenemos que estar listos para no contagiar a alguien más. La Secretaría de Salud nos invita a D.A.R. más de nosotros mismos para reducir el contagio.

D.A.R. (Detecto, Aíslo y Reporto) son tres pasos para mitigar el avance de la pandemia en nuestra ciudad:

1. Detecto cualquier situación de riesgo a la que haya estado expuesto o cualquier síntoma de COVID-19 o de enfermedad respiratoria.

2. Aíslo, y me quedo en casa junto con mi grupo familiar por dos semanas.

3. Reporto inmediatamente a través de mi EPS (consulte aquí el número telefónico de su EPS) o a través de CoronApp para la toma de prueba.