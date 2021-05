La vida en tiempos del Covid-19 se ilumina con grafitis de artistas latinoamericanos

–Frente a los estragos que continúa causando el Covid-19 en gran parte del mundo, los artistas latinoamericanos han utilizado sus grafitis para iluminar la vida en estos tiempos difíciles.

A través del homenaje a los trabajadores de primera línea, mensajes de concienciación, e incluso apoyo financiero al sistema de salud público, buscan dar fuerza a las personas y ayudarlas a seguir luchando por un mejor futuro.

Mientras la #COVID-19 sigue extendiéndose por todo el mundo, los artistas en América Latina usan grafitis para elogiar a los trabajadores de primera línea y alentar a la gente a continuar la lucha antiepidémica, trayendo sonrisa al mundo ensombrecido https://t.co/6CO6t2xD9l pic.twitter.com/lqF1TWEjaf — China Xinhua Español (@XHespanol) May 5, 2021

Sergio Morelos pinta un grafiti en la Ciudad de México. (Foto proporcionada por el entrevistado)

Un emotivo grafiti que retrata a una enfermera con alas de ángel abrazando a todo México, en medio de partículas de coronavirus circulando en el aire, forma parte del homenaje visual que realiza el artista urbano Sergio Morelos al personal de salud por su labor.

Desde que se dieron a conocer los primeros brotes de la COVID-19 en México, Morelos sintió la necesidad de plasmar, a través de la pintura, su agradecimiento a enfermeras, doctores, camilleros y distintos profesionales de primera línea.

«La cosquilla nació a raíz de ver a los médicos trabajar y a que mi esposa es enfermera. Ella estuvo apoyando a sus familiares que se enfermaron y también a mí cuando me contagié. Por eso, decidí darles un homenaje», dijo a Xinhua el mexicano de 32 años.

Su plan consiste en 25 murales que se dedicarán en total al personal médico que ha luchado por más de un año contra la COVID-19.

Grafiti de Sergio Morelos en la Ciudad de México. (Foto proporcionada por el entrevistado)

Morelos, asimismo, afirmó que cada una de sus obras lanza una advertencia a todas aquellas personas que no creen en la existencia del nuevo coronavirus y que no llevan a cabo las medidas necesarias para cuidarse.

«El mensaje es claro, quédate en casa. Cada uno de los dibujos que hice expresan eso, aunque no tengan impreso el mensaje», sostuvo.

Durante la elaboración de sus obras, los transeúntes se han conmovido al admirar sus coloridas imágenes.

«Mientras trabajábamos, se presentó gente del servicio de salud, del Gobierno y me regalaron una sonrisa, me hicieron ser parte de ellos, porque probablemente yo no soy doctor o enfermero y yo no los podía ayudar; pero con el simple hecho de regalarles un mensaje, ayudé muchísimo para que ellos siguieran sus pasos en la situación complicada que estamos viviendo», expresó el grafitero.

Para la arquitecta mexicana Jimena Aguirre, de 23 años, las obras del artista plástico despiertan la conciencia y exaltan la labor del personal médico, que trabaja sin descansar.

Además, consideró que los «verdaderos héroes del país y de todo el mundo son los doctores y es bonito ver todos esos murales que se pintan en las avenidas importantes o donde transitan los autos».

Eduardo Kobra y sus dos obras donadas al Instituto Butantan y a la Fundación Oswaldo Cruz. (Foto proporcionada por el entrevistado)

El pintor brasileño Eduardo Kobra, uno de los muralistas callejeros más reconocidos en el mundo, ha dedicado sus obras recientes a ayudar a las víctimas de la COVID-19 y a fomentar una red de solidaridad y apoyo financiero para respaldar el sistema público de salud.

«Durante la pandemia he pasado por un momento de maduración en mi carrera, de reflexión sobre mi arte», dijo Kobra durante una entrevista con Xinhua.

Con obras en muros de ciudades de 35 países, la pandemia encontró a Kobra enfrascado en una agenda para crear 40 murales en varios países que quedó truncada, por lo que resolvió dedicarse a ayudar con varias obras vinculadas con la pandemia.

La primera de ellas data de marzo de 2020, cuando comenzaron las cuarentenas y los confinamientos.

«Fue para ayudar a la gente que vive en la calle. De esta forma pinté ‘Convivencia’, donde retraté a niños de las principales religiones, todos en posición de oración, para pedir a la ciencia que encontrase lo antes posible una salida para esta epidemia global», comentó Kobra.

La venta de este mini-mural le permitió crear una red de alimentación y kits de higiene personal para unas 20.000 personas sin hogar y sin condiciones para obtener recursos a causa de los efectos de la pandemia.

«Fue una experiencia muy importante en aquel momento», recordó el artista de 45 años.

La pandemia en Brasil tuvo uno de sus puntos álgidos y más desoladores a mediados de enero de este año, cuando el colapso hospitalario en la ciudad de Manaos, capital del estado septentrional de Amazonas, causó decesos al agotarse el oxígeno para los pacientes con COVID-19.

«Entonces como primer trabajo del Instituto Kobra decidí comprar un tubo de oxígeno para convertirlo en una obra de arte. Fue una acción casi desesperada de mi parte», recordó.

Kobra pintó un árbol en el tubo para simbolizar la selva amazónica. «En lo que se llama cariñosamente el pulmón del mundo, aunque no lo sea técnicamente, estaba muriendo gente por falta de oxígeno. Creé algo para hablar de este tema».

Cuando iba a subastar la obra, el grupo privado UniãoBR lo adquirió por 700.000 reales (unos 124.000 dólares).

Esta acción sirvió para la construcción de dos plantas capaces de producir en el estado de Amazonas oxígeno para 20 camas de unidades de terapia intensiva (UTI) durante las 24 horas.

«Esto es algo que durará más allá de la pandemia», apuntó.

La tercera acción fue la donación de dos cuadros al Instituto Butantan de Sao Paulo y a la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) en Río de Janeiro, que desarrollan la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac Life Science, y la de AstraZeneca-Oxford, respectivamente.

«Con la pandemia percibí la necesidad de crear arte con un propósito, lo que, desde mi posición como artista plástico, era colaborar directamente para ayudar a combatir la pandemia. Mi trabajo habitual apunta a los mensajes de paz, de tolerancia, de unión de los pueblos, de solidaridad y respeto, así que pensé que podía utilizar esto para ayudar en la pandemia», reflexionó.

Y a propósito del arte mural, vean este en Perú:

(Información, foto y videos Agencia Xinhua).