Colombianos en Madrid protestan contra el gobierno de Iván Duque

Al grito de «SOS Colombia», la comunidad de colombianos en Madrid se manifestó hoy para denunciar la situación que vive el país a raíz del paro nacional contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque y la represión policial de unas protestas que ya dejaron al menos 24 muertos.

Nelson Restrejo, portavoz de la Coordinadora de Colectivos de colombianos y colombianas en Madrid, entidad organizadora de la concentración, calificó en declaraciones a EFE de «desbordante» la cantidad de personas que acudieron a la manifestación, estimando la afluencia en más de cinco mil asistentes, pese a que fuentes de la policía cifran la asistencia en 2.500 manifestantes.

Restrejo explicó que llevan organizando protestas frente al Consulado de Colombia en Madrid, desde que comenzaron las protestas contra la reforma tributaria el 28 de abril para denunciar «las acciones militares y policiales por las jornadas de paro nacional que se están celebrando en el país».

«Esta es una respuesta organizada por los colombianos y las colombianas de solidaridad, de apoyo con nuestro país, porque no queremos que nuestros compatriotas retrocedan» y no aceptan las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Ivan Duque.

Miles de manifestantes con banderas y camisetas de la selección de fútbol colombiana se agolparon en las inmediaciones del histórico parque madrileño del Retiro, en el centro de Madrid, a gritos de «Uribe, paraco, el pueblo está berraco» y de «Duque, fascista, gobierno terrorista».

«Estamos aquí como colombianos en apoyo a nuestro país por todas las atrocidades y las violaciones a nuestros derechos. A los jóvenes nos los están asesinando. Ellos son el futuro del país, ellos son los que están reclamando su justicia», declaró a EFE María Luisa, que vendía banderas colombianas.

«En mis 27 años he crecido con guerras, pero nunca había visto al Estado ir en contra del pueblo a sacar militares y a sacar tanques», contó una joven que vino junto a otras amigas a EFE.

«En Colombia las clases bajas y sobre todo los jóvenes no tienen un futuro. Colombia tiene un promedio de 15 generaciones para salir de la pobreza. Al gobierno no le conviene que los jóvenes se manifiesten porque sabe que nosotros no les tenemos miedo y por eso decide matarlos», declaró otra de ellas.

Estas jornadas de denuncia por la situación que atraviesa Colombia se convocaron en 66 países. En España no solo se llamó a protestar en Madrid, sino también en otras importantes ciudades del país como Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao.

Para el sábado hay convocada una manifestación que recorrerá la capital española hasta se centro neurálgico de la Puerta del Sol, porque, asegura Restrejo, «hasta que el gobierno colombiano no caiga no vamos a parar».

Las protestas comenzaron el 28 de abril contra la reforma fiscal anunciada por el gobierno de Duque, que incluía una reforma de la salud pública, que beneficiaría a la sanidad privada.

EFE