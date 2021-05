Felicitaciones a los del Paro Nacional

por Mauricio Botero Caicedo

He recibido la siguiente nota que merece ser reproducida. De antemano doy felicitaciones al autor:

“*FELICITACIONES A LOS SEÑORES DEL PARO NACIONAL*

Quiero felicitar a los señores del llamado Paro Nacional por todos los logros obtenidos en 7 días de paro Nacional. Ustedes con su maravilloso paro y su idea de sacar al pueblo Colombiano a las calles para reclamar los derechos de todos los colombianos que ustedes dicen representar. La verdad estamos maravillados con sus logros alcanzados. Ni Uribe, ni Duque, ni el mismo Jesucristo han logrado tantas cosas en tan pocas días. La verdad deben sentirse orgullosos.

1- Sacaron a la calle más gente que el nefasto día sin Iva sin Iva (que ustedes todos criticaron),

2- Hicieron que Claudia López quitara el confinamiento.

3- Hicieron posible que la expectativa de un cuarto pico de la pandemia sea más Grave

4- Sacaron a la calle a todos los bandidos, asaltantes, terroristas.

5- Tiene a los Hospitales y clínicas sin oxígeno.

6- Tienen al borde de la quiebra al sector agrícola y productivo del país.

7- Lograron destruir casi toda la infraestructura del sistema de transporte masivo en las principales ciudades.

8- Destruyeron miles de empresas, quemadas por las marchas pacíficas

9- Desabastecieron de gasolina al país.

10- Lograron que los supermercados y galerías estén desocupadas. algunas porque han sido saqueadas y otras porque no llegan los alimentos.

11- Lograron que los cajeros electrónicos estén vacíos.

12- Lograron que muriera un bebe en una ambulancia porque no lo dejaron pasar.

13- Lograron generar conciencia en la población que los malos son los policías y no los que destruyen, incendian y no dejan trabajar.

14- Lograron que le dólar llegue a su punto más alto en los últimos meses

15- Están logrando que empresarios cierren sus empresas y se lleven los capitales muertos del susto.

16- Lograron que Colombia despertara y viera sus ciudades destruidas

17- Lograron encerrar a las personas de bien en sus casas, algunos según ustedes injustamente se sienten secuestrados.

18- Lograron que las personas no puedan ir a trabajar, que los vendedores ambulantes se queden en alas casas y no puedan conseguir el sustento diario

19- Tienen tapadas las carreteras.

20- Los aeropuertos están bloqueados.

21- Lograron establecer que el principal derecho en Colombia es el derecho a la protesta. No tiene limites y puede ser de cualquier forma.

22- Están logrando que las aseguradoras paguen miles de millones en indemnizaciones, que dentro e poco excluyan la cobertura de terrorismo, motín y asonada y que el valor de las pólizas sean impagables

23- E 8 días de Paro ha habido más daños y perdidas que en 1 año de pandemia.

Si todo esto lo lograron en solo 8 días, ustedes son unos verdaderos magos y genios. ¡Felicitaciones señores promotores del paro!