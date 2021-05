SENA abre inscripciones para 13 mil cupos de formación presencial

Se pondrán en marcha 167 programas de nivel tecnológico, técnico, profundización técnica, operario y auxiliar. Los interesados pueden inscribirse del 6 al 12 de mayo en www.senasofiaplus.edu.co e iniciar la formación en junio.

Cumpliendo con el compromiso de brindar oportunidades formativas a los colombianos, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abre nueva convocatoria para más de 13 mil cupos en 167 programas de nivel tecnológico, técnico, profundización técnica, operario y auxiliar.

Los interesados pueden inscribirse hasta el 12 de mayo en www.senasofiaplus.edu.co e iniciar su formación en el mes de junio de 2021.

Cabe destacar que esta convocatoria cuenta con horarios de formación en jornadas diurna (6:00 a.m. a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m. a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m. a 6:00 a.m.) y mixta (6:00 a.m. a 10:00 p.m.)

“En nuestro compromiso con la educación de los colombianos, abrimos una nueva convocatoria para seguirles entregando a los sectores productivos del país profesionales integrales, preparados con calidad y pertinencia”, asegura la Directora de Formación Profesional, Nidia Gómez

Dentro de las formaciones con mayor oferta se resaltan las relacionadas con el Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, Gestión Empresarial, Asistencia Administrativa, Construcción de Edificaciones, Modelaje Digital en 3D para Marroquinería y Guarnición de Calzado, entre otras.

En medio de la coyuntura actual, el SENA continúa facilitando herramientas como la plataforma de aprendizaje LMS y la App SENA Virtual para que los aprendices estén al día con su proceso formativo.

“Teniendo en cuenta la pandemia del covid-19, el regreso a la presencialidad, con todos los protocolos de bioseguridad, estará sujeto a la normatividad que se defina en las instancias pertinentes”, expresó Directora de Formación Profesional, Nidia Gómez.