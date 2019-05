57 mil jóvenes fortalecen su proyecto de vida y son líderes en sus comunidades

Se realizó evento de cierre del módulo presencial Habilidades para la Vida, convenio adelantado entre Prosperidad Social y la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI. En esta oportunidad, además de estudiantes de Jóvenes en Acción, también se beneficiaron participantes de Familias en Acción.

“Gracias a estos módulos de Habilidades para la Vida decidí no abandonar la universidad, estaba a punto de rendirme, pero me motivé a continuar. Es la decisión más importante que he tomado», cuenta Angélica Yopasá, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional y participante de Jóvenes en Acción, que llevó a cabo este viernes el evento de cierre del módulo presencial, parte esencial del programa.

“Este módulo es un proceso pedagógico integral adelantado en 74 municipios gracias al convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se certificaron más de 50.000 Jóvenes en Acción y 7.000 jóvenes de Familias en Acción en el fortalecimiento de sus competencias transversales, con el fin de contribuir a la consolidación de un proyecto de vida en condiciones de bienestar y dignidad”, explicó el director de Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social, Julián Torres Jiménez.

El evento de cierre se llevó a cabo en Bogotá con la asistencia de más de 250 jóvenes de municipios como Boyacá, Chía y Mosquera, quienes contaron su experiencia en estos talleres, que, a través del juego y otras estrategias lúdico-pedagógicas aprendieron a enfrentar retos, compartir, escuchar al otro y ser líderes en sus comunidades para generar procesos transformadores. Se destaca que, por primera vez, se logra llegar con este tipo de oferta pública a los territorios nacionales (Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada) y San Andrés.

A partir del análisis crítico y reflexivo de su realidad, los jóvenes participantes del módulo presencial presentaron 1.538 proyectos o propuestas de transformación, para promover alternativas de solución a las problemáticas más relevantes de su municipio y avanzar hacia la construcción de condiciones de bienestar.

Durante el proceso pedagógico se logró identificar a 1.923 jóvenes líderes, vinculados a Jóvenes en Acción y 64 líderes de Familias en Acción. Estos jóvenes, comprometidos con sus comunidades, familias y pares, configuran una Red de Lideres que busca promover la transformación de sus entornos, caracterizados por la fragilidad y desequilibrio social a través de proyectos creativos para mejorar su entorno.

Los módulos de Habilidades para la Vida se extendieron también a participantes de Familias en Acción, a quienes se les brindaron elementos de reflexión para facilitar una transición armónica entre la educación básica y la educación superior. Para el caso de Jóvenes en Acción, se promovió la inclusión efectiva en el ámbito productivo para contribuir a la movilidad social.

Acerca de Jóvenes en Acción

Jóvenes en Acción es un programa de Prosperidad Social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas, para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. ?