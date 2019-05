Aprendices SENA entre los 50 mejores en mundial de robótica en EE.UU.

Loterias

Loterías del 9 de mayo en Colombia:

Bogotá 4300 – Serie 328

Quindío 1846 – Serie 090

DORADO

Mañana 8493 – Tarde 5215

CULONA:

1006

ASTRO SOL

5968 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

9401 – Signo Géminis

PIJAO:

1722

PAISITA:

Día 0379 – Noche 5681

CHONTICO:

Día 0602 – Noche 6372

CAFETERITO:

Tarde 5764 – Noche 2015

SINUANO:

Día 8681 – Noche 4883

CASH THREE:

Día 693 – Noche 379

PLAY FOUR:

Día 6236 – Noche 6878

SAMAN:

4726

CARIBEÑA:

Día 9637 – Noche 5857

WIN FOUR:

6677

EVENING:

7987

MOTILÓN:

Tarde 5371 – Noche 9243

LA FANTÁSTICA:

Día 9444

ANTIOQUEÑITA

Día 7881 – Tarde 6203