Proyecto de decreto de mintransporte deja sin piso jurídico normas distritales sobre taxi inteligente

Así fue le pronunciamiento hoy del concejal Roger Carrillo Campo del partido conservador, coordinador de las mesas de trabajo de la comisión accidental de taxismo.

El concejal señaló: “El Ministerio de Transporte, nuevamente nos da la razón, ya que al pretender sustituir El Capítulo 3, Título 1, del Decreto 1079 de 2015, está derogando tácitamente el Decreto 2297 del mismo año, cuyas disposiciones son las mismas que contiene el Proyecto de Decreto y por consiguiente se deroga la Resolución 2163 de 2016, reglamentaria del Decreto 2297 de 2015 y que hacen referencia a la prestación del servicio de transporte público individual – taxi, en las modalidades básico y de lujo y las plataformas tecnológicas a utilizar en su operación”.

El cabildante argumentó que esta derogatoria obedece muy seguramente a las observaciones planteadas en su momento, por la Superintendencia de Industria y Comercio, frente al Decreto 2297 de 2015, en cuyo concepto algunas disposiciones estarían violando la libre competencia, afectaría a los consumidores por altos costos en el servicio y además, podía generar un incentivo para que la oferta informal o “ilegal” (uber, cabify, etc), atienda las necesidades del servicio de transporte público, que en taxi están insatisfechas “Al caerse el Decreto 2297 de 2015, por consiguiente, se cae igualmente la polémica Resolución Reglamentaria de ese Decreto, la 2163 de 2016, demandada ante el Consejo de Estado y esto implica que quedan sin piso las normas distritales expedidas por el Alcalde y Secretario de Movilidad, sobre el supuesto taxi inteligente”

Carrillo Campo insistió en que para dar claridad y seguridad jurídica y teniendo en cuenta que las disposiciones en el Proyecto de Decreto, contienen lo dispuesto en el Decreto 2297 de 2015 (que igualmente su objeto es el mismo en cuanto que modificaba y adicionada el Capítulo 3, Título 1, Parte 2 del Decreto del Libro 2 1079 de 2015) ES NECESARIO adicionar en el artículo de vigencia y derogatoria, el resultado de la expedición del Proyecto de Decreto, que es la DEROGACION IMPLICITA DEL DECRETO 2297 DE 2015 Y DE LA RESOLUCION 2163 DE 2016

El Concejal recordó que las plataformas tecnológicas, no son el medio para prestar un servicio seguro, con tarifas justas, seguras y verificables, tanto así que la Superintendencia de Industria y Comercio, adoptó la norma R21 de la Organización Internacional de Metrología Legal – OIML -, mediante Resolución No. 88918 de 2017, en la que ordena la implementación de un TAXIMETRO ELECTRONICO ANTIFRAUDE el cual no es susceptible de manipulación ni adulteración. .