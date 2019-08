Colombianas están aplazando su maternidad para escalar en sus carreras

Las prioridades de las mujeres colombianas están cambiando. Así lo demuestra un estudio liderado por FERRING en Colombia, el cual evidencia que entre el top 5 de las prioridades de las mujeres, la principal es su desarrollo profesional, seguido de viajar y terminar sus estudios, así como continuar con estudios de posgrado.

Por último, una vez cumplido todo lo anterior, piensan en casarse o tener hijos. De igual manera, entre los principales hallazgos se encuentra que el 62% de las jóvenes entre 20 y 35 años quiere o no descarta la posibilidad de tener hijos; mientras que el 38% no desean ser madres.

Lo anterior está impulsado, en gran parte, por el temor a estancar su carrera profesional, debido a las demandas y responsabilidades que trae consigo la maternidad. En este sentido, perder el trabajo es un miedo repetitivo, ya que ser asalariada es considerado como el primer escalón para alcanzar una autonomía económica, lo que según los resultados de la investigación está relacionado a una sensación de libertad.

De igual modo, la dicotomía entre tener hijos y desplegar una carrera profesional, ha hecho preguntarse por la edad ideal de ser mamá. Frente a esto, el rango donde se concentra la mayor cantidad de respuestas (72%) es entre los 30 y 35 años, estando más focalizado entre los 32 y 33 años, donde 1 de cada 3 mujeres prefieren tenerlos en esta edad puesto que consideran que en este momento contarán con la estabilidad económica requerida y posiblemente un mejor desarrollo profesional.

En cuanto, aquellas que aseguraron querer postergar su maternidad para después de los 35 afirman tener una mentalidad confiada y tranquila frente a su fertilidad, asumiendo que cuando llegue el momento, su cuerpo tendrá la capacidad de lograr y llevar a buen término el embarazo. Lo anterior, quiere decir que la posibilidad de tener hijos se da por sentada y muchas mujeres no saben de los riesgos de infertilidad o fertilidad reducida. Lo cual demuestra que las mujeres NO están proyectando su fertilidad como lo hacen con sus carreras.

“Frente a este panorama corroboramos que la maternidad está asociada con una pérdida de territorio en el ámbito laboral y existen preocupaciones relacionadas con la crianza, pues consideran que no hay un entorno social adecuado”, indicó Vincent Payet, Gerente General de Ferring en Colombia. De igual manera se encontró que, al momento de decidir tener hijos, no contar con una pareja es un tema relevante pero no esencial. Las mujeres están cada vez más empoderadas y decididas a ser madres solteras de ser necesario.

La postergación de la maternidad (para las que sí quieren ser madres) resulta una solución adecuada, que les permite realizar sus metas profesionales y vivir otras experiencias, tales como vivir una vida social activa, ahorrar e incluso, tener una pareja.

Ahora bien, es importante destacar que el 68% de las mujeres usaría tecnologías de reproducción asistida solo en caso de requerirlo o por temas de salud que impidan un correcto embarazo. Aun así, un 46% de las consultadas estaría dispuesta a realizar congelación de sus óvulos como un método de planear su fertilidad.

De manera que las tecnologías de reproducción asistida resultan una opción viable para aquellas que quieran tener hijos y construir su carrera, así como dejar las opciones abiertas para las que no. Así, el control de la fertilidad pasa a ser un tema no solo de prevención, sino de planeación, en el que las mujeres pasan a elegir el momento adecuado para ser o no mamá, sin que sea demasiado tarde y el reloj biológico sea un impedimento.

Un nuevo paradigma femenino se impone, y modernas tendencias hará posible el cumplimiento de los roles de la mujer. Ellas empiezan a empoderarse de su futuro, de su reproducción y a planificar su proyecto de vida haciendo uso de la tecnología y de las herramientas del entorno.

Sobre el estudio

· La Investigación de campo (cuantitativa y los focus groups) fueron realizados por Invamer para Ferring Pharmaceuticals. Los resultados están basados en la información recabada de:

– Cuatro (4) grupos focales realizados del 16 al 24 de abril de 2019 en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde se entrevistaron un total de 28 mujeres jóvenes profesionales, entre los 20 y 35 años.

– Un (1) grupo focal realizado el 2 de mayo de 2019 en la ciudad de Bogotá, donde se entrevistaron en total 7 mujeres madres profesionales, entre los 45 y 55 años.

– Una encuesta a un total de 137 mujeres profesionales entre 20 y 35 años, en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

· El análisis del entorno digital y mediático fue realizado por Llorente y Cuenca para Ferring Pharmaceuticals. Los resultados están basados en la información recabada de:

ü Análisis de 150 mil expresiones online.

ü Test con más de 1.200 respuestas.

ü Análisis de 1.600 noticias entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

