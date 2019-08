‘El Bicentenario se conmemorará en todas las regiones de Colombia, en los próximos tres años’: Vicepresidenta

La Vicepresidente Marta Lucía Ramírez anunció que, en el marco del Bicentenario de la Independencia de Colombia, habrá importantes pactos regionales para todas las zonas del país.

Aclaró que, si bien, la conmemoración de esta hazaña, hasta ahora, se ha centrado en los municipios por donde pasó la Campaña Libertadora, hasta el final de este Gobierno, se adelantarán acciones que preparen el camino para el tercer centenario que empieza a escribirse a partir del 7 de agosto de este año.

En el caso específico de la región Caribe, resaltó que Bogotá admira y quiere a esta región y que ya empieza a tejerse un proyecto importante, que ha sido su preocupación desde el inicio de su labor en la Vicepresidencia. “Vamos a sacar adelante el Canal del Dique, una obra que está pendiente hace muchos años, décadas. Este proyecto supone unas inversiones de casi 4 billones de pesos.

Vamos a tener 11 municipios que van a lograr la recuperación de la pesca, que van a tener desarrollo del turismo, entonces, yo lo que les pido a todos, es que este bicentenario nos una, que no nos divida, que no dejemos que nadie nos meta mala sangre en el corazón”, señaló.

Explicó, además, que existen dos leyes del Bicentenario, que vienen del gobierno anterior, y que establecieron una prioridad para 87 municipios por donde hicieron su recorrido Bolívar y Santander, razón por la cual se han llevado a cabo conmemoraciones de hechos puntuales y anuncios de obras alrededor de estas zonas. “También vamos a estar conmemorando el Bicentenario durante los próximos tres años. Y vamos a hacer, como con el Pacto Bicentenario de Arauca, Casanare, Boyacá, Cundinamarca y Santander, un pacto por la región Caribe, por la región Pacífica, por la Orinoquia colombiana”, dijo.

La Vicepresidente afirmó también, que este no es un gobierno de exclusión y que se está estudiando cómo a través de vigencias futuras, se pueden adelantar otras obras que traigan desarrollo, en todos los ámbitos, a las distintas zonas del país. “Este es un Gobierno que quiere a las regiones, hemos desarrollado un Plan Nacional de Desarrollo que viene de la periferia hacia el centro, porque, cuando es al contrario, a la periferia llegan migajas. Por esa razón, hemos tomado iniciativas propias. Lo que tenemos es que generar concordia, porque solamente así vamos a progresar como Nación”, dijo.

Así mismo, hizo votos para que la conmemoración de la gesta libertadora, sea una oportunidad de reflexión y motive al país a sacar lo mejor de su esencia. “Les voy a contar una anécdota, cuando le pedí al maestro Fernando Botero que me hiciera una imagen del Bicentenario, él me dijo: yo le pregunté a la gente en Europa, qué era lo primero que se le venía a la cabeza cuando mencionaba el nombre de nuestro país. Todo el mundo respondió que eran unas manos tendidas. ¿Por qué? Porque Colombia es generosidad, resiliencia, solidaridad. Esos son los valores de este país: creatividad talento, desarrollo cultural, diversidad, esa capacidad que tenemos de levantarnos una y mil veces de las dificultades. No podemos seguir alimentando espinas en el corazón, sino al contrario, sacar la mejor versión de la región Caribe, de la Pacífica, del suroccidente, del centro, de todo el país, y eso lo vamos a lograr en tres años que nos quedan de conmemoración del Bicentenario”, concluyó.