236 puestos de prevención e información a viajeros para el plan retorno

Con la meta de lograr una disminución sustancial en las fatalidades por accidentes de tránsito, la Policía Nacional, implementará diferentes medidas de movilidad y seguridad vial, que contribuyan al normal desarrollo del plan éxodo y retorno durante este puente festivo de reyes magos de este nuevo año, que conlleven a que todos los ciudadanos tengan un normal y seguro regreso a sus hogares.

Movilidad vehicular: De acuerdo a la proyección nacional, se considera que se desplazarán por los principales corredores del país, cerca de 4.7 millones de vehículos, en el centro de la capital cerca de un millón doscientos mil vehículos y Bogotá 671.910 automotores, también se prevé que solo desde las terminales de transporte se registre gran afluencia de viajeros tan solo en Bogotá, se movilicen 180.000 viajeros.

Durante este fin de semana, la Policía Nacional, desplegará todas sus capacidades técnicas para prevenir afectaciones a la seguridad y movilidad en el país, por lo cual, ha dispuesto de 35.000 uniformados en todas sus especialidades; La Dirección de Tránsito y Transporte contara con 7.200 policías de tránsito y toda la logística necesaria para controlar y prevenir situaciones sobre las vías, con el uso de radares de velocidad, alcohosensores, vehículos como patrullas, motos, unidades judiciales, carros talleres, vehículos de rescate y vehículos de revisión técnico mecánica, además de helicópteros que estarán sobrevolando diferentes tramos en el país.

OFERTA MULTIMODAL

La Policía Nacional ha dispuesto una vigilancia en 18 sitios atractivos, entre los que se encuentran el embalse de Hidroprado, Guatapé, Lago Calima, Laguna de Tota, Betania, Río Magdalena- Girardot, Puerto Gaitán – Puerto López y embalse de Topocoro, entre otros, en donde realizamos actividades de acercamiento con la comunidad en temas de prevención, recomendaciones de seguridad y buen comportamiento durante la navegación, exigencia y control en cuanto al uso de chaleco salvavidas, además de la verificación de documentación y estado técnico – mecánico de las embarcaciones. Además, se implementarán 236 puestos de información y prevención de pausas activas sobre sectores estratégicos del territorio nacional, con el fin de evitar accidentes por micro-sueño, agotamiento físico y cansancio.

Restricciones Vehicular: Teniendo en cuenta la dinámica vehicular y turística que caracteriza la festividad del Puente Festivo de la “Reyes Magos”, nos permitimos informar al gremio transportador de carga, usuarios y comunidad en general, las fechas, horas y corredores viales en los que se aplicará la restricción a vehículos de carga con capacidad de 3.4 toneladas o más, por lo tanto, el Ministerio de Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte determinó lo siguiente:

Fechas, horas y corredores viales para la restricción de carga “Reyes magos”

DÍA

FECHA

HORA INICIO

HORA FINAL

Viernes

03-01-2020

2:00 Pm

12:00 Am

Sábado

04-01-2020

7:00Pm

5:00 Pm

Domingo

05-01-2020

2:00 Pm

10:00 Pm(ingreso Bogotá)

Lunes

06-01-2020

10:00 Am

1:00 Am

El día viernes 3 de enero de 2020, la restricción únicamente se aplicará a los vehículos de carga que salgan de la ciudad de Bogotá, vías del departamento de Cundinamarca, vía sentido Bogotá – Girardot – Ibagué – Calarcá – La Paila; vías en ambos sentidos.

El día sábado 4 de enero de 2020, iniciará desde las 7:00 AM hasta las 5 PM.

El domingo 5 de enero de 2020, aplica únicamente para las salidas de la ciudad de Bogotá, vías del departamento de Cundinamarca (sentido retorno) y vía Bogotá – Girardot – Ibagué – Calarcá – La Paila, en ambos sentidos viales desde las 2:00 PM.

Dirección de Tránsito y Transporte.

El lunes (festivo) 6 de enero de 2020, aplica desde las 10:00 AM hasta las 01:00 AM del martes 07 de enero 2020, para la vía sentido Ibagué – Girardot – Bogotá aplica desde las 08:00 AM.

En caso de presentarse congestión u obstrucción de las vías por alto flujo vehicular o situaciones de emergencia en cualquier corredor vial, se podrá implementar planes de regulación de tráfico (reversibles, contraflujos, anillos viales) con el propósito de garantizar la movilización de los vehículos.

Invitamos a la ciudadanía a adoptar las recomendaciones de nuestros policías en las vías, acoger medidas de autoprotección y tener en cuenta, el cuidado por el medio ambiente, la protección de los niños, niñas y adolescentes, el no uso de pólvora, control en el consumo de bebidas embriagantes, para prevenir situaciones que afecten la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.