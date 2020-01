Alcaldesa afirma que no habrá más fronteras invisibles entre Bogotá y Cundinamarca

En TransMilenio arrancó el día de la alcaldesa Claudia López que adelantó su primer recorrido como mandataria de la ciudad. En una agenda enfocada en la seguridad, adelantó dos consejos de seguridad en Bosa y Soacha con el fin de iniciar una agenda conjunta entre la ciudad y la región.

«Este encuentro entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y la de Soacha no será el último que vamos a hacer; aquí nos vamos a ver muchas veces con respeto y con humildad para solucionar los problemas que conjuntamente tenemos y enfrentaremos de la mano de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional», aseguró la alcaldesa Claudia López.

Consejo de Seguridad Bogotá y Cundinamarca

Adicionalmente, aseguró que a lo largo de estos encuentros también se abordarán temas sociales, de convivencia y de movilidad.

Y bajo la premisa de que el crimen no tiene fronteras, llegó hasta Soacha para liderar un consejo de seguridad con el enfoque ciudad-región. Allí el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria, señaló que Bogotá y el municipio son una sola región, que este es un matrimonio indisoluble donde los problemas de Bogotá son de Soacha y los de Soacha son de Bogotá y que por esta razón debe haber un diálogo permanente para resolver los problemas de una manera articulada como es el propósito de todos.

Consejo de Seguridad Bogotá y Cundinamarca

Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García destacó: “estamos claros que lo que se vende y se consume en Bogotá ingresa por Cundinamarca, así que tenemos que activarnos no solo aquí, en Soacha, sino en todas las entradas al departamento de Cundinamarca para que desde allá, comencemos a blindar la capital de los colombianos, del terrible flagelo que es la droga», recalcó.

Consejo de Seguridad Bogotá y Cundinamarca

Al respecto, el secretario de Seguridad, Hugo Acero también explicó: “escogimos Bosa porque ha sido una preocupación de la alcaldesa y porque queremos marcar el desarrollo de la política que vamos a ejecutar en los próximos años, es una no solo de Bogotá sino regional. Los delincuentes no tienen fronteras y, desde luego, nosotros como administraciones locales, a nivel de departamento y municipios, no tenemos fronteras, tenemos problemas comunes y los vamos a resolver de manera común”.

Consejo de Seguridad Bogotá y Cundinamarca

Principales estrategias para fortalecer la seguridad:

– Seguridad ciudadana: se orientarán acciones prioritarias para contrarrestar el hurto a personas, a bienes de capital, celulares, bicicletas, sistema de transporte y su entorno.

– Combatir la venta y distribución de drogas ilícitas: continuar fortaleciendo la identificación y el desmantelamiento de estructuras criminales que venden y distribuyen drogas ilícitas en la ciudad y en los territorios.

– Violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes: se trabajará con la Fiscalía General de la Nación para mejorar la atención y la respuesta de la justicia.

– Disminuir la impunidad: se trabajará con el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, respetando su independencia, para desarrollar una serie de acciones que permitan mejorar la aplicación de justicia con relación a quienes cometen delitos en la ciudad.

– En materia de seguridad, los esfuerzos también se orientarán a incrementar la participación de los ciudadanos como un eje transversal del desarrollo, la seguridad y la convivencia.