Amplían inscripción para candidatos y electores a los Consejos Locales de la Bici

Loterias

Loterías y chances del 13 de mayo en Colombia:

Baloto 06 10 14 22 39 14

Revancha 07 32 37 38 41 07

Meta 7537 – Serie 042

Manizales 6926 – Serie 005

Valle 8361 – Serie 147

DORADO

Mañana 0125 – Tarde 2363

CULONA

Día 1254 – Noche 3159

ASTRO SOL

8692 – Signo Libra

ASTRO LUNA

9449 – Signo Leo

PIJAO

7885

PAISITA

Día 8038 – Noche 6044

CHONTICO

Día 2768 – Noche 8616

CAFETERITO

Tarde 8600 – Noche 1942

SINUANO

Día 0398 – Noche 0547

CASH THREE:

Día 218 – Noche 039

PLAY FOUR:

Día 1052 – Noche 0985

WIN FOUR:

9009

EVENING:

7663

CARIBEÑA

Día 0114 – Noche 0247

MOTILON

Tarde 6829 – Noche 6057

FANTÁSTICA

Día 2288 – Noche 5249

ANTIOQUEÑITA

Día 8556 – Tarde 0229