The Global Outsourcing 100 incluye dos compañías latinoamericanas en el ranking 2020

Por décimo año consecutivo, TIVIT, la multilatina de tecnología se destaca en el ranking IAOP (Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing).

Sólo dos compañías latinoamericanas han logrado ingresar al ranking, una de ellas es TIVIT.

La lista revela las mejores empresas en cuatro categorías: referencias de clientes, premios y certificaciones, programas de innovación y responsabilidad social corporativa.

El ranking está formado por un comité de jueces con la presencia de ejecutivos de IAOP, profesores y académicos de tecnología, así como especialistas en el campo de todo el mundo. En el ranking, que se encuentra en su decimocuarta edición, TIVIT es nombrada líder en la categoría de referencias de clientes, además de haber obtenido buenos puntajes en premios y certificaciones.

TIVIT, la empresa multilatina de tecnología, fue elegida por décimo año consecutivo como una de las mejores empresas de outsourcing del mundo, según la lista The Global Outsourcing 100, publicada por IAOP (Asociación Internacional de Profesionales de Outsourcing).

Anualmente, IAOP evalúa a los mejores proveedores y consultores de servicios de outsourcing del mundo para los premios Best of The Global Outsourcing 100 y Best of The World Best Outsourcing Advisors.

«La presencia de TIVIT en la lista de las 100 mejores compañías globales de outsourcing por décimo año consecutivo refleja nuestro compromiso de comprender los desafíos de nuestros clientes, brindando soluciones tecnológicas de punta a punta que apoyan a compañías de toda América Latina en la transformación digital», mencionó Luiz Mattar CEO de TIVIT.

TIVIT ha estado presente en el mercado durante 20 años, operando en 10 países de América Latina, trabajando en diversos sectores como medios de pago, servicios financieros, servicios públicos, minoristas, manufactura, entre otros. Su cartera incluye cuatro líneas de negocio: negocio digital, soluciones en la nube, pagos digitales y plataformas tecnológicas.