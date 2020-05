En Suba se realizó prueba piloto de prevención de violencia intrafamiliar

Con 45 familias de tres barrios del sector Suba Rincón inició la estrategia de prevención de violencia intrafamiliar, en lugares beneficiados por la entrega de ayuda alimentaria del sistema Bogotá Solidaria en Casa.

Con el fin de sensibilizar a las familias beneficiarias del Sistema Bogotá Solidaria en casa, la Secretaría Distrital de Integración Social implementó una estrategia de prevención de violencia, cuya prueba piloto se hizo con 45 familias de los barrios Guillermo Núñez, La Aguadita y Ciudad Hunza, del sector de Suba Rincón.

El propósito es promover un buen trato entre los integrantes de las familias, ofrecer herramientas para la resolución de conflictos y dar a conocer las líneas de orientación y atención del distrito y la nación que pueden ser útiles en tiempo de confinamiento para reportar casos de violencia o recibir orientación o atención psicológica.

“Por el aislamiento preventivo obligatorio en el cual nos encontramos las cifras de violencia se han venido incrementando en el reporte de cada una de las entidades del distrito. Hemos decidido llegar a las casas de las familias más vulnerables, orientarlos en resolución de conflictos, distribución de tareas en casa, relaciones en la familia, manejo de tensión y estrés”, aseguró Aleida Gómez Pinilla, coordinadora del equipo de prevención de violencia de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Con el mensaje “El cuidado se contagia”, el proceso de sensibilización busca orientar a las familias en torno al manejo de las emociones, el tiempo en familia, la distribución de responsabilidades en el hogar y la corresponsabilidad de reportar situaciones de violencia.

“Las familias necesitamos mucho apoyo no solo económico, sino psicológico y para nosotros es muy importante saber que contamos con la Alcaldía. No sabemos cómo delegar las funciones en el hogar y se presentan conflictos. Si no sabemos manejar esos conflictos pequeños se terminan agrandando los problemas”, destaca Martha Lucia Triviño, habitante del barrio Guillermo Núñez.

“La manera de tomar conciencia es que todos los integrantes de la familia se distribuyan las tareas. Hoy en las tareas asignadas equitativamente me correspondió lavar la loza”, resalto Daniel Márquez, muy feliz por la labor cumplida.

Durante el pilotaje de la estrategia estuvieron 30 profesionales de la Secretaría Distrital de Integración Social que trabajaron en duplas para sensibilizar a las familias. El ejercicio se realizaba convocando a los jefes del hogar a salir a las puertas de sus viviendas donde después de la actividad diligenciaban una ficha para recibir información de prevención a través de medios digitales.

Los temas abordados con los jefes del hogar durante el proceso fueron:

• Manejo de sobrecargas en el hogar y tips para la resolución adecuada de conflictos.

• Organización del tiempo para compartir espacios en familia.

• Orientación para comprender rlas reacciones de los niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento y saber cómo manejarlas.

• Prevención de situaciones de violencia al interior de las familias que puedan presentarse por el consumo de sustancias psicoactivas.

En los casos donde los hogares reportaron situación de violencia o que manifestaron estar en situación de riesgo de violencia propio o de algún vecino, los profesionales orientaron las acciones que se deben iniciar, e iniciaron el seguimiento y acompañamiento psicosocial.

Líneas de protección en Bogotá

• En caso de violencia intrafamiliar: 3808400

• Si se presenta violencia intrafamiliar y sexual: 122

• Si una mujer es víctima de violencias -018000112137

• En situación de maltrato hacia un niño, niña o adolescente: 141

• Si la vida de cualquier persona está en peligro: 123

• Si necesitas que te escuchen-106

• Por la salud mental y el manejo de emociones: 192, opción 4