Bolsonaro amenaza con sacar a Brasil de la OMS

Loterias

Loterías y chances del 6 de junio en Colombia:

Baloto 02 07 09 12 34 16

Revancha 07 16 26 30 32 07

Boyacá 0414 – Serie 150

Cauca 8762 – Serie 047

DORADO

Mañana 7367 – Tarde 3944 – Noche 4417

CULONA

Día 9742 – Noche 1787

ASTRO SOL

5572 – Signo Libra

ASTRO LUNA

5619 – Signo Libra

PIJAO

6995

PAISITA

Día 7144 – Noche 1260

CHONTICO

Día 9839 – Noche 1362

CAFETERITO

Tarde 9421 – Noche 5712

SINUANO

Día 7933 – Noche 7036

CASH THREE:

Día 765 – Noche 822

PLAY FOUR:

Día 3791 – Noche 4612

WIN FOUR:

2002

EVENING:

2943

SAMAN

Día 7170

CARIBEÑA

Día 0136 – Noche 6263

MOTILON

Tarde 3698 – Noche 7764

FANTÁSTICA

Día 6100 – Noche 7380

ANTIOQUEÑITA

Día 5629 – Tarde 1475

Paisa Lotto

0778