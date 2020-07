Primer piloto de reanudación del transporte aéreo en Colombia se realizará este 21 de julio entre Bucaramanga y Cúcuta

–El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que el próximo martes 21 de julio se habilitará el primer «piloto» de transporte aéreo comercial en la ruta Bucaramanga-Cúcuta, un trayecto que dura escasos 20 minutos.

Este primer piloto deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad acordados por los alcaldes de ambas ciudades con los ministerios de Salud, Transporte y del Interior, advirtió el jefe del Estado en el especial de televisión Prevención y Acción.

“Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante, a partir del cual, el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo”, subrayó.

Este primner vuelo de reactivación del transporte aéreo en Colombia suspendido por la pandemia del Covid-19, lo realizará la aerolínea Easyfly, la cual anunció que operará hasta dos vuelos diarios, en aeronaves ATR42 con capacidad para 48 pasajeros.

Añadió que el costo del pasaje será de $126.000 por trayecto.

"El próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta Bucaramanga – Cúcuta, estaremos evaluando todo el distanciamiento y mirando las mejores prácticas" Presidente @IvanDuque pic.twitter.com/ENoG7Dl4z6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) July 16, 2020

Las siguientes son algunas de las medidas contenidas en la Resolución 1054 del 27 de junio de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que deberán ser implementadas en los aeropuertos del país y por parte de las aerolíneas autorizadas para el desarrollo del plan piloto para la conectividad aérea esencial:

Pasajeros antes del vuelo

Los pasajeros deberán llegar con dos horas máximo de anticipación a la hora prevista de su vuelo y con su chequeo electrónico listo para evitar demoras y congestiones.

Para casos excepcionales de pasajeros que no hayan podido realizar su check-in previamente, se les permitirá el ingreso y se les remitirá al módulo de facturación de la aerolínea.

Los pasajeros deberán llevar solamente equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños que puedan ser guardados debajo de la silla del pasajero. El resto del equipaje debe ser enviado por bodega.

Se recomendará hacer uso de la aplicación CoronApp-Colombia para todas las personas que ingresen a los aeropuertos del país, con la totalidad de los datos diligenciados. Esto les permite a las autoridades tener información de los pasajeros sobre su condición de salud.

Habrá ingreso restringido a los aeropuertos autorizados. Solo entrarán los pasajeros y quienes trabajan en las terminales. Se busca evitar las aglomeraciones.

Se hará control de temperatura para todas las personas que ingresan a un aeropuerto y a la llegada de los vuelos. Se usarán termómetros que no conllevan contacto físico

Todas las personas, sin excepción, pasajeros y trabajadores que estén en un aeropuerto deberán usar los elementos de protección personal (tapabocas).

Los pasajeros que lleguen a las terminales aéreas con el propósito de tomar sus vuelos, una vez verificada su identidad y su pasabordo, deberán dirigirse de inmediato a las salas de abordaje, esto con objetivo de evitar que en las zonas comunes se formen aglomeraciones

Los responsables de operar los aeropuertos autorizados para la primera fase de la reactivación garantizarán y harán la desinfección y limpieza de todas las áreas, salas de abordaje, áreas públicas, entre otras, como lo establecen los protocolos de bioseguridad.

El abordaje no se iniciará hasta que la aeronave esté totalmente lista para que los pasajeros puedan hacer su ingreso. Se llamará para abordar a los pasajeros de las sillas finales de la aeronave.

El registro del pasajero deberá hacerse en el preembarque, sin contacto con el pasabordo físico o electrónico, validándolo visualmente o acercando el pasabordo a la máquina lectora por parte del pasajero.

Pasajeros durante el vuelo

Todos los usuarios, tripulaciones y empleados de los aeropuertos están obligados a respetar el distanciamiento físico de 2 metros en áreas como counters, escáneres y en las filas para el abordaje de las aeronaves.

Se autorizará el embarque solo cuando la aeronave esté lista.

Al interior de los aviones no se prestará servicio a bordo, y se pedirá a los viajeros no utilizar sistemas de entretenimiento a bordo como pantallas, teléfonos móviles, entre otros). En lo posible no se deberán usar los baños de las aeronaves.

Los pasajeros y la tripulación harán uso del tapabocas todo el tiempo durante el vuelo.

Igualmente, los pasajeros deberán permanecer sentados durante el vuelo.

Todo el personal en los aeropuertos y aerolíneas deberán usar los elementos de protección necesarios.

Todo el personal de los aeropuertos y las aerolíneas estará capacitado para identificar a tiempo situaciones de riesgo biológico y poder reaccionar de forma adecuada y activar el protocolo de riesgo biológico.

Pasajeros en el desembarque

La auxiliar de vuelo dará las indicaciones a los pasajeros para el desembarque de manera ordenada y por filas.

Todos los pasajeros deberán dirigirse directamente hacia la salida, siguiendo las indicaciones del personal del aeropuerto.

Todos los pasajeros deberán reportar a su EPS y a la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presentan síntomas que coincidan con la enfermedad.