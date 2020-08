Con siembra de árboles, CAEM conmemora al personal médico de Colombia

El personal de la salud se encuentra enfrentando una de las labores más duras de la historia reciente de la humanidad, la COVID-19, ha sido un reto que ha puesto que juego los sistemas de salud a nivel mundial y a los médicos y enfermeras, puesto que tienen sobre los hombros la valiosa tarea de velar por el cuidado de las vidas humanas.

Sin embargo, su uniforme se ha convertido en símbolo de criminalidad, rechazo y discriminación por una parte de la ciudadanía, sin reconocer el riesgo al que se enfrentan cada día al interior de su trabajo.

Es por esta razón que, la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, y el programa Hojas Verdes, entregó el bosque “Héroes COVID-19”, el cual cuenta 50 árboles en reconocimiento a los hospitales y el personal de salud que se encuentra atendiendo la emergencia en este momento. Según Paola Herrera, directora de CAEM, la entrega de este bosque tiene como objetivo conmemorar y hacer visibles las historias detrás del personal de la salud, sus vivencias, sus miedos, sus sueños y las anécdotas que los han marcado durante este periodo de tiempo.

El área sembrada también podrá ser ampliada por ciudadanos y empresas que se quieran sumar a la iniciativa en http://www.caem.org.co/bosques-por-la-vida/

La entrega se llevó a cabo el viernes 31 de julio de 2020, a través de un conversatorio virtual con invitados como Alejandro Gómez, Secretario de Salud y Carolina Urrutia, Secretaria de Medio ambiente de Bogotá. El bosque se encuentra ubicado en el Parque Ecológico La Poma, en el municipio de Soacha. El espacio se logró gracias a una alianza estratégica con Energía de Bogotá, dueños del predio y el apoyo de la alcaldía del municipio.

“La situación que nos ha tocado vivir supera por mucho cualquier otra condición crítica que me haya tocado a mi como médico y como directivo del sector. Creo que esta iniciativa que se materializa el día de hoy tiene un profundo significado. Me corresponde por el cargo que ocupo, representar de alguna manera al personal y al sistema de salud y desde esta dignidad que nos dio la vida en este momento tan complejo, no tengo más que respeto por su trabajo, por la generosidad con que han atendido una situación que es angustiosa para todos, por esto, es en honor de estas personas que saludo esta iniciativa y la valoro en lo que representa en memoria y reconocimiento por la entrega que han dado”, aseguró Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Del mismo modo, según Ferney Rojas, coordinador de la Línea de Restauración y Conversación del programa Hojas verdes, “Esta iniciativa liderada por el programa Hojas Verdes de la CAEM, estará encargado del bosque, para garantizar el mantenimiento de los

árboles y que las semillas enviadas por los videos, pueda dar frutos a futuro como mensaje de fortaleza y resiliencia en este tiempo”.