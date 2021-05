Desde la Plaza de Bolívar el Concejo de Bogotá escuchó a la ciudadanía

El Concejo de Bogotá realizó su sesión plenaria desde la Plaza de Bolívar, con el fin de escuchar a la ciudadanía. Allí más de 80 jóvenes, adultos y personas de la tercera edad expresaron sus ideas, inconformismo, situaciones y denuncias.

El evento fue transmitido a través de Canal Capital y los ciudadanos aprovecharon esta oportunidad para manifestarse frente a la situación que atraviesa el país, en el marco de la pandemia y el Paro Nacional. Los aportes recibidos por el Concejo de Bogotá serán consolidados y remitidos al Gobierno Nacional y Distrital.

Algunos de los temas específicos mencionados por los participantes de la sesión fueron la reactivación económica de bares y comercios, la desmilitarización de la ciudad y el país y la seguridad en varias localidades e inconformidades con algunos dirigentes del Gobierno Nacional.

El ciudadano William Aguilera le expresó lo siguiente al Concejo de Bogotá: “Estoy de luto, ya van 37 muertos, 1763 casos de abusos policial. Las calles son escenarios de genocidio. La política no se construye en los recintos, se construye en las calles, barrios, veredas, este es un primer ejercicio. Esclarecer hechos, mesas de negociación en las calles, barrios y comunas, el paro sigue hasta que tengamos condiciones de vida digna”.

Mientras tanto, Juan Felipe Lozano, activista y defensor de los Derechos Humanos, agregó: “Soy de una generación que el Estado decidió matar, somos resistentes, tengo 15 años y me he enfrentado 2 veces al abuso. La Policía entró a mi barrio y mató a 3 jóvenes, reclamamos justicia por nuestras víctimas. Somos una generación que aguanta: han pasado 9 días en los que incansablemente no nos hemos detenido”.

Sebastián Restrepo, un estudiante de ciencia política de 24 años, también se manifestó en la sesión plenaria. Él relató que fue impactado con una piedra en su cabeza y que, ante la actual situación, muchos jóvenes como él se vieron obligados a poner en riesgo su vida, ya que no se sientes protegidos por la fuerza pública.

Fernando Bastidas, otro de los participantes, agradeció al Concejo de Bogotá por darle la oportunidad de escuchar a la comunidad y convocar a los medios de comunicación.

La sesión culminó con un mensaje de agradecimiento por parte de María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá quien afirmó que «el Concejo de Bogotá escuchó las distintas posiciones que han sido expresadas en las manifestaciones democráticas de estos días, ejercicio muy interesante que nos deja reflexiones. Enviaremos el resultado y resumen de esta conversación al Gobierno Nacional y Distrital y algunas iniciativas serán trabajadas desde el Concejo, con debates de control político y proyectos de acuerdo. Es, sobre todo, un aprendizaje enorme para nosotros y un reto el que viene”,