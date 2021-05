Duque pide a indígenas que abandonen protestas y vuelvan a sus territorios

El presidente Iván Duque, hizo este domingo un llamado para que los indígenas, que se han movilizado a las ciudades, sobre todo a la de Cali, para reunirse con las protestas que tienen lugar en todo el país, vuelvan a sus territorios «para evitar confrontaciones» con la población.

El mandatario pidió al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que retornen a sus resguardos «para evitar confrontaciones innecesarias», y aseveró que el ministro de Interior, Daniel Palacios, va a viajar a Cali, epicentro de las protestas que tienen lugar desde el 28 de abril, para reunirse con ellos.

«Es cierto que ellos tienen el derecho a transitar por el territorio, pero sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos», dijo Duque.

La población indígena, con su minga, ha inundado la ciudad de Cali para unirse a los manifestantes, y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía.

«No entienden que aquí hemos venido a ayudar no solamente a la ciudadanía sino a la misma institucionalidad y al Gobierno colombiano por la irresponsabilidad de no atender este paro como debe ser y al contrario militarizar las ciudades y los territorios», alegaron desde el CRIC.

Colombia entera y particularmente la ciudadanía de Cali, rechaza los bloqueos que afectan el abastecimiento y la distribución de medicamentos. A los integrantes del @CRIC_Cauca les hago un llamado: retornen a sus resguardos y eviten confrontaciones violentas con la ciudadanía.

Estas dos declaraciones se producen pocas horas después de que en el sur de Cali se produjese un enfrentamiento entre hombres armados y la minga indígena, que ha resultado en 10 heridos, uno de gravedad, según el CRIC.

Sobre las 14:20, la minga indígena, compuesta por varias camionetas, fueron «atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública», dijo el CRIC, que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.

#ParoNacional9M| Minga indígena fue atacada a disparos cuando se desplazaba por la vía a Jamundí. Según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC el hecho fue perpetrado por "una turba uribista en conjunto con fuerza pública, quienes pretenden retirar el bloqueo".

La Policía Metropolitana de Cali, por su parte, acusó a los indígenas de estar saqueando casas y bloques de apartamentos, y de lesionar a cuatro personas con armas cortopuzantes, por lo que, aseguraron, tuvieron que acudir en «llamado de auxilio de la comunidad del sector».

«Las imágenes que estamos viendo en la ciudad de Cali ameritan de parte de todos nosotros actuar con toda la prudencia», dijo este domingo Duque, que está inmerso en reuniones con varios sectores de la población, como los de la salud, religiosos o jóvenes (que no hacen parte de las protestas).

A pesar de las peticiones de una parte de la sociedad para que se traslade a Cali y sea él mismo quien interlocute con los protestantes, el mandatario dijo hoy que ha tomado la decisión, «por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la fuerza pública».

Las movilizaciones comenzaron en contra de la ya retirada reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, pero continúan contra un intento de reformar la salud, la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos según organizaciones sociales, y saqueos y bloqueos por parte de algunos civiles.

En los últimos días hemos visto hechos muy dolorosos en todo el país, y hemos visto actos de violencia, actos que rechazamos con total contundencia. Hoy quiero decirles a todos los colombianos que las imágenes que estamos viendo en la ciudad de Cali ameritan, de parte de todos nosotros, actuar con toda la prudencia.

El Gobierno Nacional ha dado todo el apoyo en materia de seguridad a las autoridades locales, a la Gobernadora del Valle y al señor Alcalde de la ciudad de Cali. Hemos apoyado con los refuerzos que han solicitado, los hemos apoyado con el acordonamiento, los hemos apoyado con toda la gestión de la seguridad, conforme a la responsabilidad que ellos tienen territorialmente en materia de orden público.

Hemos dicho con claridad que hay que superar los hechos de violencia y, sobre todo, las vías de hecho, los bloqueos que han afectado a millones de ciudadanos.

Hemos enviado una delegación del Gobierno Nacional para abordar esta problemática, también desde el punto de vista social. Ahí ha estado la Directora del DPS, la Directora del ICBF, el Consejero de Juventud, la Consejera de las Regiones, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior, quien, en este momento, por instrucciones mías, está viajando nuevamente a la ciudad de Cali.

Les he dado instrucciones también al señor Ministro de Defensa y a la cúpula de apoyar la gestión local de orden público, para proteger a la ciudadanía, pero tenemos que en este momento también ser claros en un llamado: todos los colombianos tenemos libertad de circulación en nuestro territorio, pero el momento que está viviendo el país y particularmente la ciudad de Cali también requiere que haya prudencia de determinados grupos.

Por ejemplo, quiero hacerles un llamado claro a los miembros del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca): hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y siente en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad, para evitar confrontaciones innecesarias; yo quiero hacerle un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos.

Le he pedido al señor Ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad; también le he pedido en este momento al señor Director de la Policía Nacional que fortalezca todas las capacidades que se requieran para que podamos atender la situación de orden público.

Pero también con un principio: no buscar bajo ningún pretexto caer en las provocaciones que tienen algunos para generar confrontaciones violentas con la Fuerza Pública. Este es el momento donde todos debemos decir: no más bloqueos, no más violencia, y que podamos en este momento abrir un camino para que nuestro país transite hacia la normalidad y a la tranquilidad que nos merecemos todos los colombianos.

Tengo un gran equipo de gobierno en este momento desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública, que debe estar desplegada en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente, y les hago un llamado también al señor Alcalde de la ciudad de Cali y a la señora Gobernadora que también le lleven ese mensaje a las comunidades indígenas: es cierto que ellos tienen el derecho de transitar por el territorio, pero, sabiendo esta situación de orden público que se vive, deben ellos también enviar un mensaje claro para que retornen su camino a sus resguardos.

El Ministerio del Interior establecerá con ellos, como lo ha hecho siempre, las conversaciones a las que se tenga lugar, pero en este momento no podemos dejar que las provocaciones aticen la violencia y generen en este momento una situación que puede ser inmanejable localmente, cuando entra en confrontación la ciudadanía con quienes están llegando de otros lugares y frente a quienes ellos sienten, por una razón u otra, algún tipo de amenaza.

En este momento lo que más necesita Colombia es que entremos en un proceso de tranquilidad; nosotros, con la Fuerza Pública, hemos actuado con prudencia, pero también hemos sido claros que a cualquier conducta que sea contraria a la Constitución y la ley se aplicarán todas las normas vigentes con total contundencia.

Pero este llamado es a toda la nación: no más violencia, no más provocaciones, no más bloqueos. Estas situaciones lo único que generan es daño, es afectación a la sociedad.

Hoy necesitamos que la ciudad de Cali empiece a transitar hacia la tranquilidad y la normalidad; les hemos brindado y les seguiremos brindando todo el apoyo a las autoridades locales; hemos tenido un equipo de gobierno desplegado desde hace varios días y tienen la certeza las autoridades locales de que ahí los acompañamos, pero su rol y su responsabilidad local en materia de orden público también debe ejercerse.

De parte mía, mi respaldo y mi compromiso a toda la población del Valle del Cauca, a toda; que tenemos que transitar hacia la estabilidad y tenemos todos que abrir un camino esta semana para que en el entendimiento, en la conversación, dejemos a un lado cualquier tipo de afectación a los derechos de la ciudadanía.

Hoy es el momento en el que todos debemos hacer ya un alto a esta situación; las autoridades están desplegadas, los ministros están en territorio y les he pedido ese acompañamiento con la autoridad local; la comunidad de Cali ha sufrido mucho, los bloqueos los han afectado, la sociedad en este momento también se ha sentido amenazada; hemos actuado con contundencia, pero con prudencia también, porque sabemos que hay algunos que quieren generar provocaciones en todo momento. La Fuerza Pública está siempre al servicio de esa colaboración con los entes territoriales.

Como Comandante Supremo, siempre he estado en coordinación con los gobernantes locales para que ellos también cumplan a plenitud su rol de orden público y por eso ellos deben a cabalidad cumplir.

Quiero también decirlo de una manera diáfana: tenemos también que buscar que las comunidades que hoy saben que están generando una provocación eviten ese choque y retornen a sus lugares.

Ya en este momento el Ministro del Interior está en contacto con Alcalde y Gobernadora y también el Ministro de la Defensa y la cúpula militar. Yo les pido a todos los ciudadanos que en estos momentos de dificultad tengamos claridad de que no es con violencia como esto se va a resolver, pero sí con el cumplimiento de la Constitución y la ley.

La Constitución y la ley no pueden ser pisoteadas por nadie. Y el deber de todos nosotros es cumplirla a cabalidad, porque es el tratado de convivencia de la sociedad colombiana.

Estaré en monitoreo permanente de todo este ejercicio de despliegue del Gobierno Nacional para acompañar y para brindar tranquilidad a la población del Valle del Cauca.

Gracias.