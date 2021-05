«Por primera vez no hubo lesionados en diez días de movilizaciones»: Claudia López

La alcaldesa Claudia López a través de un video en su cuenta de Twitter celebró el civismo con el que la ciudadanía residente en Bogotá ha encarado las protestas en las últimas horas.

«Ayer por primera vez, después diez días de movilización, no tuvimos un solo lesionado. Ni un ciudadano, ni un joven, ni un policía, nadie resultó herido», señaló la mandataria.

La funcionaria también exaltó el comportamiento de los jóvenes en la movilizaciones y el ambiente festivo que las caracterizó: «En las noches hubo muchas jornadas culturales. vimos a jóvenes bailando en los barrios de nuestra ciudad. Jóvenes que sacan todas su energía con alegría, que transforman su indignación en causas concretas, en reivindicaciones», dijo y agregó: «Quiero agradecerles a los jóvenes de toda la ciudad por el esfuerzo enorme que han hecho por canalizar toda su energía y su pasión de manera pacífica. Por mantenerla a lo largo de estos días».

La alcadesa de los bogotanos también reconoció la gran labor cumplida por la policía y sus esfuerzos por ceñirse a los protocolos y por dejar que sean los gestores de diálogo o de convivencia, los defensores de derechos humanos, tanto de los jóvenes como institucionales, que han sido los héroes y heroínas de estos días al lado de los jóvenes, los que mantengan la movilización protegida, entrando a concertar con diálogo cuando hay momentos de tensión. «Mil gracias a todos. Mil gracias a todos ellos. A todos los que han estado en la calle tratando de que esto se movilice pacíficamente y se concrete», sostuvo.

Durante 10 días de movilización en Bogotá, entre todos, hemos protegido la vida. Ni un ciudadano ha perdido la vida ni ha sido herido por arma de fuego. Ayer por primera vez en 10 días tampoco un solo ciudadano ni policía resultó herido. Cada uno puede. Todos podemos. Gracias! pic.twitter.com/V8iAGoqdOU — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) May 8, 2021

Claudia López también contó que, «hoy, también por primera vez, no tenemos bloqueos en nuestra ciudad. Los productos de nuestros campesinos: la leche, sus productos, lo que cultivan, no se pierde y así ellos no terminan afectados. Que la vida pueda circular, que la vida pueda respetarse siempre».

A esas buenas noticias que se han dado en Bogotá en las últimas horas se sumó el que el Concejo de Bogotá trasladara sus sesiones a la Plaza de Bolívar para escuchar de primera mano las inquietudes de los ciudadanos y en particular las de los jóvenes, a la que se suma que esta tarde el señor presidente recibe, por primera vez, a los jóvenes y se sienta a dialogar y a concertar con ellos.

«Celebro que poco a poco todos los canales, juveniles, sociales, institucionales, canalicen este esfuerzo y esta movilización en un diálogo constructivo. Todos podemos, cada uno, desde nuestro espacio y nuestro rol, contribuir a que este momento se concrete en respeto a la vida, en cambio», finalizó diciendo, no sin dejar de invitar a todos los ciudadanos a seguirse cuidando del COVID-19, aplicando con rigor todas las medidas de autocuidado y de bioseguridad.